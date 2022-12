"Sempre collo números que rematan en cero"

Inés García Cedrón fue, tal vez, la vecina más rápida en gestionar el cobro de su décimo premiado del Gordo de Navidad. "De feito, quitáronmo", dice, al pedirle que lo enseñe. Pero no fue muy lejos. Inés trabaja en la oficina de Abanca de la localidad, y ese pequeño papel tan valioso está a dos pasos del mostrador que la hace conocida para los vecinos de este lugar, en otro despacho. "Prefiro que o xestione un compañeiro", detalla. "E claro, non vou ir ao Santander!", exclama.

La administración de loterías le queda muy cerca del trabajo, y le es bien conocida. Cada semana, desde hace años, visita regularmente este establecimiento para comprar alguna participación de lotería. Y cada semana, desde hace años, con la misma regularidad e insistencia, elige un número que acaba en cero. Y el cero, hasta ahora, fue cero. "Non, a verdade é que nunca me tocara nada, agás algún pequeniño reintegro, pero nada importante. Cero euros", dice. Hasta que ese número se abrió como una canasta para acoger, nada más y nada menos que un décimo del Gordo.

La suerte jugó a su favor, claro está, porque eran varias las terminaciones en cero que ofrecía Otilia Díaz en la administración. Tanto es así, que cuando el jueves por la mañana se enteró, desde la sucursal bancaria, que había tocado en la localidad, no tenía nada claro si el número que había comprado era el premiado. "Chamei ao meu marido por teléfono, para que comprobase o décimo, que estaba na casa. Pero el insistiu en que non fora premiado", comenta. "El sabía do número, e non lle parecía que fose ese o que saía pola televisión", añade. Tuvo que esperar una media hora la llamada de su hija para recibir la noticia. "Estes días teremos moitísimo traballo na oficina, ampliaremos o horario", comenta. Eso sí, ella brindará con cada persona que se acerque para hacer efectiva su suerte.

Planes

"De momento non sabemos moi ben que imos facer, pero isto é moi bo para nós. Sempre é unha axuda importante, pois non hai quen poida aforrar estes cartos. A nosa filla está agora estudando fóra, vennos moi ben", indica. "E tamén para vivir mellor. Eu estou a poucos anos de xubilarme, e se cadra valoro facelo antes, verei se é posible", comenta.

En su entorno, también un primo de su marido compartió la misma suerte que ella. "Dende logo é unha gran felicidade para toda a vila, para todos os veciños. Xa tivemos sorte hai dous anos na vila, e agora repetímola. É un bo peche deste ano", comenta.

¿Si seguirá comprando cada semana números que acaben en cero? "Claro que si", indica. Después de esta suerte, quién sabe. "Xa veremos o que faremos con estes cartos", indica. A pesar de la reserva con la que la localidad vivió este premio, al poco tiempo de saberse agraciada Inés García acudió a la administración de loterías, y sostuvo la pancarta que aludía al primer premio recibido con los vecinos que se animaron a celebrarlo. Ella es la prueba de que el cero puede dar suerte, pese a que no guste.