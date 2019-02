La sala de despiece de caza de A Fonsagrada duplicó en solo dos años su producción

El centro de despiece de carne de caza, que la Diputación Provincial construyó en A Fonsagrada con 650.000 euros, cerró su segunda temporada de funcionamiento con unas cifras de producción que marcan una clara línea ascendente. Si en la de 2017-18, su primera campaña operativa, esta instalación recibió unos 170 animales, en la que acaba de finalizar la cifra se duplicó hasta llegar a los 380.

Esta cantidad permitió al centro embalar y comercializar hasta ocho toneladas de carne de caza, que en su mayor parte se comercializaron en Galicia y Portugal con un precio medio de cuatro euros el kilo.

El presidente de la Diputación, Darío Campos; el vicepresidente de esta institución y alcalde de A Fonsagrada, Argelio Fernández, y el portavoz del gobierno provincial, Álvaro Santos, mantuvieron un encuentro con el presidente del Tecor de A Fonsagrada y responsables de este centro de despiece para hacer balance de la última temporada de caza, que transcurrió entre los meses de septiembre a febrero.

El presidente provincial resaltó los buenos resultados cosechados por el centro en este segundo año de funcionamiento e indicó que la mayor parte de los ejemplares tratados en el mismo fueron "xabarís, principalmente do Tecor da Fonsagrada, pero tamén de Negueira de Muñiz, Oscos, Taramundi, Ribeira de Piquín, Navia de Suarna e distintos puntos da Terra Chá".

OPORTUNIDAD. Argelio Fernández añadió que esta instalación -la primera pública de estas características que existe en Galicia- supone "unha oportunidade económica e tamén medioambiental para o concello". Destacó en este sentido, que su entrada en funcionamiento supuso la creación de cuatro nuevos puestos de trabajo, mientras que los 1,3 euros que los cazadores reciben por kilo de carne "serven para reinvestir en melloras no tecor e xustificar as mesmas". En este sentido, Fernández Queipo aseguró que los beneficios obtenidos por esta instalación sirvieron esta temporada "para financiar os traballos de desbroce de 15 hectáreas de terreo no coto de A Fonsagrada".