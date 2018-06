El SAF fonsagradino lo gestionará una firma de Pontevedra

LUGO. El Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de A Fonsagrada será gestionado por la empresa pontevedresa Idades con un contrato de cuatro años, prorrogable a otros dos años más. Esta firma toma el relevo de la fonsagradina Fonsasis, que se encargó de esta prestación en el municipio en las últimas décadas.

La corporación local aprobó ayer por unanimidad en un pleno la adjudicación provisional del servicio, que tendrá que ser ratificado de forma definitiva en una nueva sesión plenaria.

El precio del contrato asciende a algo más de 3,5 millones de euros durante cuatro años, lo que supone algo más de 895.000 euros anuales. Idades logró la máxima puntuación en el concurso convocado por el Concello frente a otras tres competidoras —la fonsagradina Fonsasis y otras dos pontevedresas.

TRABAJADORES. La nueva empresa está obligada a subrogar el personal de Fonsasis, unas 40 personas. El alcalde, Argelio Fernández Queipo, indicó que el SAF «é unha prestación fundamental para o noso concello, polo que agardamos que esta nova firma o xestione tan ben ou mellor, se cabe, do que se veu facendo ata o de agora».

La portavoz del BNG, Nenoso Ortiz de Galisteo, indicó que desde su grupo siempre apostaron «por un servizo público». Explicó que se trató «de un concurso libre no que a pontevedresa acadou a máxima puntación». Esta opinión es compartida por el portavoz del PP, Tobías Martínez, que lamentó que no se presentase ninguna otra firma lucense a la convocatoria.

PUNTO LIMPIO. El alcalde de A Fonsagrada salió el miércoles al paso de las críticas del PP por el estado del punto limpio y del polideportivo municipal.

Fernández Queipo explicó que el Concello dispone de una partida de 90.000 euros para construir un nuevo espacio para almacenar residuos al lado de la depuradora, «proxecto que non se puido materializar porque estamos á espera das autorizacións da Xunta, feito que saben os populares do municipio». En este sentido, indicó que «se o PP da Fonsagrada ten algo de influencia no seu partido, cousa que dubido pois nada traen ao noso concello, que lle pidan aos seus compañeiros da Xunta que deixen de bloquear a concesión da autorización» para solucionar el problema de acumulación de residuos en el punto limpio.

Sobre el estado del polideportivo, el alcalde aclara que el Concello está a la espera de que el seguro de daños patrimoniales asuma los trabajos de reparación. Apunta, además, que el temporal de nieve causó daños en los canalones y en un pequeño panel del techo exterior, pero que «non afectan á seguridade do recinto».