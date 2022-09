La Ruta dos Lobos reunirá este sábado en A Fonsagrada a unos 250 ciclistas

A Fonsagrada se convertirá este sábado, día 17, en la capital del ciclismo de montaña al reunir en la Ruta dos Lobos a unos 250 aficionados a la bici, llegados de distintos puntos de Galicia y de otras comunidades. La prueba contará con dos itinerarios, de 52 y 32 kilómetros, y, además, habrá actividades lúdicas paralelas para los participantes y sus acompañantes.

Representantes de Concello y Diputación, que apoya esta propuesta, presentaron este miércoles en el Pazo de San Marcos de la capital lucense la octava edición de esta ruta. Participaron la diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto; el diputado de Deportes, Artesanía, Deseño e Memoria Histórica, Efrén Castro Caloto; el alcalde fonsagradino, Carlos López López, y el técnico municipal de Deportes, Enrique Fernández Carrín.

Según explicaron, la Ruta dos Lobos comenzará a las 11.00 horas e incluirá dos itinerarios. El de 52 kilómetros tendrá un desnivel positivo acumulado de 1.900 metros y el de 32, de 1.200. El recorrido de la ruta larga se ha modificado en un 50 por ciento e incluirá un tramo que atraviesa el Camino Primitivo por A Proba de Burón. También se pasará por la Seimeira de Vilagocende, la sierra de Muradal y el antiguo hospital de Montouto.

Habrá avituallamientos, área de lavado de bicis en el campo de la feria, zonas de duchas y una cena para los interesados en degustar un menú típico de A Fonsagrada. De forma paralela a la prueba se organizará una visita guiada al hospital de Montouto y una ruta de senderismo.

Pilar García Porto resalta que pruebas deportivas como esta contribuyen a la promoción del territorio y del turismo

En la presentación de la prueba, García Porto destacó el "compromiso" de la Diputación de "colaborar cos 67 municipios da provincia, sobre todo cos máis pequenos, para sacar adiante todo tipo de iniciativas que favorezan o seu progreso social e económico. Este é o obxectivo que nos motivou a apoiar esta Ruta dos Lobos da Fonsagrada coa súa promoción e proxección".

La diputada de Turismo también reconoció "o papel do alcalde e do seu goberno" al impulsar propuestas como esta: "É fundamental o que estades facendo na Fonsagrada para que este sexa un lugar vivo, dinámico e con iniciativas pensadas para todas as idades”. Añadió que "o deporte é un aliado excelente da promoción do territorio e do turismo, un reclamo que atrae visitantes á zona e que, polo tanto, axuda a fomentar a actividade da hostalería, do turismo e do comercio local”.

Efrén Castro hizo hincapié en la "singularidade da ruta, que conseguiu diferenciarse nun calendario moi amplo e variado de probas", y valoró "o traballo da organización na elección do trazado, que permite descubrir lugares que nos sorprenden incluso ás persoas da provincia, e na preparación e coidados das pistas e sendeiros polos que pasa".