A Ruta dos Lobiños reunirá o domingo 80 participantes na Fonsagrada

A Fonsagrada celebra este domingo, día 16, a décima edición da Ruta dos Lobiños, unha cita na que se prevé reunir arredor de 80 participantes entre as dúas modalidades que se ofrecen: a proba cicloturista e o minitrail.

Ambas están especificamente deseñadas para nenos e nenas de entre cinco e 16 anos, que poderán ir acompañados polos seus pais e as súas nais.

A versión infantil da concorrida Ruta dos Lobos de BTT, foi presentada este mércores no Pazo de San Marcos de Lugo, coa presenza do deputado de Formación, Ensino e Economía do Coñecemento, Miguel Fernández; o alcalde da Fonsagrada e deputado de Medio Ambiente, Carlos López; o concelleiro de Deportes, Silbán Rodríguez Palmeiro, e o técnico desta área, Enrique Fernández.

Estes explicaron os pormenores dunha cita deportiva que está organizada pola Asociación Deportiva Cultural Balompé da Fonsagrada e a Anpa da localidade, ademais de estar apoiada polos gobernos local e provincial, mentres que Miguel Fernández enxalzou a celebración de eventos nun "rural que está cheo de oportunidades e de talento", ademais de agradecer o papel do Concello "polo compromiso continuo que ten co tecido asociativo do municipio".

Para rematar a xornada haberá unha churrascada na Alameda para os asistentes

A proba ciclista, na que están apuntados 60 participantes, ofrece 15 quilómetros pola localidade, mentres que no caso do minitrail, no que se apuntaron unha vintena de persoas, son catro quilómetros pola contorna do Camiño de Santiago aptos para todos os públicos.

Os responsables de Deportes na Fonsagrada subliñaron ademais que os dorsais poderanse recoller a partir das 9.00 horas na Praza do Concello, para que os participantes poidan arrancar ás 10.30.

Como peche da xornada, haberá unha churrascada na Alameda arredor das 14.30 horas para os asistentes.