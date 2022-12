A rodaxe de 'As Neves' converte nun grande estudio de cine A Fonsagrada

A Fonsagrada converterase estes días nun grande estudio cinematográfico e serao durante as próximas catro ou cinco semanas. Un equipo de algo máis de sesenta persoas, entre técnicos e actores, comezou onte a rodaxe de As Neves, o nome ficticio que terá a localidade na que será a primeira longametraxe da viguesa Sonia Méndez, producida por Cósmica Producións.

Unha gandería do municipio foi a localización na que este luns se oíu por primeira vez a palabra "acción". A orde seguirase repetindo practicamente todos os días durante as próximas semanas e escoitarase desde case todos os recunchos da vila, xa que a película se rodará de forma íntegra na localidade. Así, lugares tan comúns no día a día dos fonsagradinos como a Praza do Concello, os exteriores da igrexa, as antigas escolas ou o pavillón serán inmortalizados para sempre neste filme.

O que finalmente se dilate no tempo a rodaxe da película dependerá en gran medida da meteoroloxía, "xa que necesitamos planos nos que se vexa a vila nevada", explica Nati Juncal, encargada da produción executiva.

O elenco de actores elixiuse entre un cásting no que participaron uns 600 mozos, entre os que o único requisito que se lles pedía era que soubesen falar en galego, xa que non era necesario ter experiencia previa.

E é que a obra ten como principais protagonistas un grupo de mozos que viven nun pobo de montaña. Unha adolescente da cuadrilla desaparece e dentro do grupo hai persoas que se verán obrigadas a asumir consecuencias. "Non se trata de mozos conflitivos nin complicados, senón que só son adolescentes que nas súas leccións de vida deben tomar decisións e asumir consecuencias de adultos se se equivocan. É algo que nos puido pasar a calquera de nós a esas idades", resume Nati Juncal.

Xunto a estes actores noveis tamén haberá outros máis veteranos no papel de adultos. "Aínda que tamén haberá moitos veciños que se recoñecerán na película, xa que moitos actuarán como figurantes", explica Juncal.

Unha inxección económica para a localidade

A rodaxe de As Neves tamén suporá para A Fonsagrada unha importante inxección económica, xa que durante as catro ou cinco semanas que dure a gravación todo o equipo de máis de sesenta persoas que participa na mesma permanecerá aloxado en establecementos da zona. "Repartímonos entre hoteis e apartamentos da comarca", explica Nati Juncal.

Cósmica Producións

Precisamente Nati Juncal é, xunto coa directora Sonia Méndez, a cofundadora de Cósmica Producións. Este proxecto arrincárono no ano 2018, aínda que as súas orixes remóntanse a 2007, cando ambas se coñeceron durante a rodaxe da curta Perversa Lola. Entre os premios conseguidos por ambas destaca o premio Mestre Mateo á mellor serie web, que gañaron en 2012 coa serie Angélica&Roberta.