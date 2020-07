Rocío Seijas se perfila como alcaldesa de Monterroso con un posible pacto

La portavoz de Independientes por Monterroso (IxM), Rocío Seijas, se perfila como nueva alcaldesa, en sustitución de Antonio Gato. Seijas podría gobernar en coalición con el Partido Popular si culminan las negociaciones que mantienen ambas formaciones. El pleno de investidura se celebrará este miércoles a las once de la mañana en la casa de la cultura, con el fin de facilitar las distancias de seguridad ante el Covid-19.

IxM volverá a contar con una mayoría relativa de cuatro ediles cuando tome posesión como concejal José Luis Fraga Torres, que releva a Gato. Esta circunstancia podría facilitar el acceso de la candidata de esta formación a la alcaldía con mayoría relativa, pero un acuerdo con el PP le permitiría conformar una mayoría absoluta que le dé al Ayuntamiento la estabilidad que no tuvo en el primer año del actual mandato. Los grupos socialista y popular, ambos con tres ediles, le otorgarían al futuro ejecutivo con Independientes siete concejales sobre un total de once.

Rocío Seijas declinó opinar sobre posibles pactos y se limitó a apuntar que los integrantes de su candidatura contactaron "con distintas forzas políticas co afán de atopar una maioría estable. É o que merece o pobo. Seguimos traballando para acadar acordos, pero aínda non hay nada concreto". El portavoz del PP, Eloy Pérez Sindín, admitió que ambos grupos mantienen reuniones, pero precisó que "aínda non hai nada pechado".

Seijas ve necesario «sacar ao Concello da actual parálise, que se acentuou cun goberno en solitario de Gato a golpe de decreto e un fallido proxecto de coalición».

El concejal de Compromiso por Galicia, Xavier Vázquez García, señaló que no participó en ninguna reunión para formar gobierno, "xa que o meu partido non ten importancia aritmética para facer unha coalición, ao ser eu o único concelleiro".

La sesión se convocó ayer después de que la Junta Electoral de Lugo recibiese la renuncia de Gato y remitiese las credenciales de José Luis Fraga. El pleno comenzará con el nombramiento del nuevo edil. Después se procederá a la elección del regidor, lo que dará paso al tercer gobierno local en poco más de un año.

De las reticencias al acercamiento en la oposición

Las negociaciones con el Partido Popular a espaldas de sus compañeros por parte del ya exalcalde, Antonio Gato, provocaron la ruptura de Independientes de Monterroso. Los ediles Luis Mariño, Germán Vázquez y Rocío Seijas se sintieron agraviados por el secretismo del regidor, que quería proponer a sus espaldas la designación del popular Eloy Pérez Sindín como primer teniente de alcalde. Si hace un año el pacto entre IxM y PP parecía antagónico, tras ser Gato alcalde socialista durante 16 años , ahora cambiaron las tornas y Sindín podría ser el segundo de a bordo. Los tres ediles de IXM se acercaron al PP e incluso mantuvieron estrategias comunes en la oposición, sobre todo cuando Gato se alió con PSOE y CxG.

Transparencia

A diferencia del anterior líder de IxM, Rocío Seijas negocia acompañada de los integrantes de su candidatura.