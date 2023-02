Un río de madeira en Negueira

A imaxe é ben forte. Centos e centos de troncos de madeira semellan tragar o río Navia ao seu paso pola ponte de Boabdil, en Negueira de Muñiz. Ao vela, o primeiro que se pensa é nunha tala indiscriminada, pero semella que a forza do río na crecida o pasado mes de xaneiro foi a única responsable desta desfeita.

Os veciños de Negueira de Muñiz contan que, coas crecidas, esta é unha zona na que sempre se acumulaba madeira. Os arcos da ponte de Boabdil, que unen o fracturado municipio de Negueira a raíz da construción do encoro, fan tamén de presa cando medra o caudal. De feito, esta era unha zona na que moitos recordan achegarse a coller madeira despois das crecidas, porque, unha vez seca, arde moi ben.

"Sempre pasa isto cando hai crecida, cando o encoro medra moito e os restos que arrastra o río non poden pasar polos arcos do Boabdil, pero non ten maior importancia", conta o rexedor do municipio, José Manuel Braña. "Non temos, dende logo, calquera outra información da Confederación Hidrográfica", engade.

Manuel Cancio, adegueiro de Negueira, apunta a falta de crecidas dos últimos anos como un dos motivos que fixo que a do mes de xaneiro pasado fose máis virulenta, pero recoñece que nunca vira nada igual. Tamén no Navia pasou, por tanto, o mesmo que noutros lugares de Galicia e do resto do Estado, con crecidas que, segundo apuntan os expertos, víronse agravadas polos efectos cada vez máis patentes do cambio climático.

Neste caso, a forza das augas tería arrincado as árbores das ourelas do río, e levado consigo as madeiras que algúns veciños aínda utilizan para armar os "banzaos", esas construcións tradicionais coas que se conduce a auga ás veigas.

Os veciños comentan que nesa zona é común que se acumulen restos que, se medra o caudal, non poden pasar pola ponte de Boabdil

O venres, dende a ponte de Boabdil podía verse unha extensión ben grande, aproximada a dous ou tres campos de fútbol, de madeira estendida no río. Porén, Cancio comenta que, nos días pasados, a extensión foi aínda moito maior. "Aínda así, trátase de materia vexetal, de residuos orgánicos. O peor é cando baixan plásticos, ou rodas de camión. Algo que, cada vez pasa menos, pero segue pasando", comenta Cancio.