Unha ribeira moi ecolóxica e local

A cooperativa Ribeira do Navia, creada en febreiro de 2011, aposta pola ecoloxía como medio de vida na recóndita aldea de Ernes, dentro do municipio de Negueira de Muñiz.

Dúas das integrantes desta sociedade, Luz Rossel e Dora Cabaleiro, chegaron á localidade nos anos noventa. Luz, unha das últimas testemuñas da antiga comuna, decidiu comprar unha casa en Ernes e desenvolver a súa actividade profesional baseándose no cultivo propio, na rehabilitación do espazo e, en definitiva, no respecto á natureza como principio ineludible.

Con xa unha década de actividade, o obxectivo desta cooperativa, ademais do autoabastecemento, é crear unha rede de distribución local de produtos ecolóxicos e consolidarse no mercado de proximidade, sen ter a necesidade de desprazarse cara ás urbes para comercializar.

"A pandemia fixo que nos désemos conta do febles que poden ser as redes de distribución cando dependes de materia prima que vén do outro lado do planeta. Por iso, apostamos pola creación de circuítos curtos de comercialización e servir así á comarca de froita e verdura ecolóxica, algo único, posto que na zona ningún comercio máis o promove", sinala Dora. "Ogallá os concellos aposten por isto e se involucren na compra pública para lugares coma colexios e comedores escolares", apunta.

Aparte da venda directa, en establecementos hostaleiros e nas feiras gastronómicas, un dos seus puntos de distribución habituais era o denominado Mercado da Terra, situado na praza de abastos de Lugo, mais este espazo que se organizaba cada martes desapareceu o pasado outubro.

Cabaleiro explica que quixeron facer un mercado ao aire libre na Rúa Quiroga Ballesteros, aproveitando a súa recente peonalización, mais o Concello non lles deixou sacar adiante o proxecto: "Querían mandarnos aos produtores primarios ao soto da Praza, algo co que non estabamos de acordo".

Aproveitándose da contorna enriquecida polo río Navia, a cooperativa conta con liñas de venda moi variadas, sendo os seus produtos estrela os zumes artesanais de mazá, kiwi e cenoria.

Ademais, adoitan elaborar para outros agricultores locais, por exemplo, envasando marmelada de arando e amorodo. Na tempada de mazá, abren as súas portas a veciños da zona cun mínimo de 120 quilos de produto, co obxectivo de realizar prensados para zume, dos que poden sacar uns 100 litros aproximadamente.

En maio deste ano uníronse a Son de Lugo, unha iniciativa que reúne quince pequenas produtoras do sector agroalimentario da provincia coa fin de facilitar a súa distribución online e fomentar a produción local.

Nesta plataforma de venda, pódense atopar algúns dos seus produtos: desde zumes e marmeladas, ata ketchup artesanal, paté de shiitake e noces e babaganouch de berenxena.

A respecto da súa incorporación ao mencionado proxecto, Dora asegura que están "moi contentas" con este tipo de iniciativas que promocionan os produtos da comarca. "Afórranos moito traballo en temas de distribución, márketing e venda", asegurou.

As integrantes desta organización asumen dúas funcións: crear oportunidades laborais que axuden a fixar poboación no cada vez máis deshabitado rural e concienciar de que un modelo de sociedade respectuoso co medio é posible nos tempos que corren.