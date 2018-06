Rexistrado un terremoto de magnitude 1,7 no concello de Becerreá

O concello lugués de Becerreá foi o epicentro na noite do sábado, día 2, dun pequeno tremor de terra de magnitude 1,7. O sismo non foi percibido pola poboación nin causou danos persoais. O Instituto Geográfico Nacional (IGN) rexistrou este movemento sobre as 22.42 horas.

Becerreá é un dos enclaves do chamado 'triángulo sísmico' de Lugo, onde no ano 1997 se rexistrara un forte movemento de terra de máis de 5 graos que se sentira en toda Galicia e que causara importantes danos.

Tamén o sábado, pero á 1.00 horas da madrugada (noite do vernes), se produxo outro tremor na contorna de Compostela, concretamente en Viaño Pequeno, no concello coruñés de Trazo. Foi de 2,2 graos e tampouco causou danos.