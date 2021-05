Revisan las cuentas bancarias del desaparecido en Navia

Más de una semana después de iniciarse la búsqueda del vecino de A Ventosa, en Navia de Suarna, sigue sin haber novedades sobre lo ocurrido. Las últimas actuaciones han llevado a iniciar un rastreo de las cuentas bancarias y del teléfono.

El alcalde de Navia, Pepe Fernández, ha manifestado que "no hay ninguna señal" de esta persona desaparecida el pasado 30 de abril. En este sentido, ha indicado que llevan "más de una semana buscando, andando por todo el pueblo y no hay ninguna señal, de ningún tipo y nadie ha llamado diciendo que lo hayan visto".

Fernández recuerda que es la Policía Judicial de la Guardia Civil la que lleva la investigación y ha apuntado que se está investigando "si se ha marchado por propia voluntad y estuviera en otro sitio".

Así, en las últimas horas se ha iniciado una revisión de las cuentas bancarias, para tratar de rastrear eventuales movimientos y también en su teléfono móvil, que quedó en casa el día en que desapareció.

El alcalde de Navia ha indicado que se desconoce si la desaparición ha sido programada o no. "No sé si es algo programado, porque parece como si fuese todo muy organizado", ha señalado, sobre su impresión de los sucedido, al respecto de lo que ha especulado con que "se puede haber ido por ahí a la aventura o con alguna persona, o que él programado alguna cosa, pero no hay indicios de nada". "Mucha sospecha pero no sabemos nada fijo", ha concluido.