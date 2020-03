La residencia de mayores de Baleira atiende ya a 15 usuarios, casi la totalidad de las plazas que gestiona la Xunta —tutela 16—, y espera sumar en breve nuevas incorporaciones, ya que el Concello ultima trámites para ofrecer ocho más, que son de titularidad municipal.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, acompañada por el alcalde, Ángel Enrique Martínez Puga, visitó a estos primeros usuarios de unas instalaciones que también disponen de servicio de centro de día —hay 20 plazas de titularidad autonómica, de las que seis están cubiertas—.

Fabiola García destacó la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas como la que se produce en este caso, ya que el Ejecutivo autonómico y el gobierno local firmaron un convenio para la gestión compartida de esta infraestructura.

La conselleira puso en valor la importancia de dotaciones como esta de Baleira que "ademais de prestar unha atención e uns coidados de primeiro nivel aos maiores, tamén supoñen unha oportunidade para que as familias poidan conciliar".

La conselleira de Política Social visitó el centro baleirés y, ya en As Nogais, destacó la buena acogida a sus dos Casas do Maior

La residencia, que era muy demanda por los vecinos, abrió sus puertas y recibió a sus primeros usuarios en julio del año pasado. La Xunta invirtió 1,3 millones de euros en la construcción del complejo y 120.000 euros más en su equipamiento.

Con 15 de las 16 plazas autonómicas ocupadas, el Concello apura plazos para asignar las ocho que gestiona. Ya elaboró la ordenanza municipal que regulará las condiciones de acceso y los precios, y una vez que termine el periodo de alegaciones los interesados podrán presentar las solicitudes. En el departamento municipal de servicios sociales les proporcionarán información de los trámites necesarios.

AS NOGAIS. La conselleira de Política Social se desplazó antes a As Nogais para visitar las dos Casas do Maior en funcionamiento en el municipio. Allí destacó la buena acogida a estas instalaciones, donde las personas mayores comparten actividades y experiencias.

Fabiola García aprovechó para recordar que esta semana finalizó el plazo para que las personas interesadas puedan solicitar ayudas para la apertura de uno de estos puntos de atención. Dijo que esa convocatoria pretende ampliar la red de Casas do Maior, hasta contar con un total de 60 centros, y contempla, además, el transporte de las personas usuarias.