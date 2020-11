Una residencia de mayores con alameda y horarios exclusivos para pasear

El miércoles por la tarde, por primera vez después de un mes y medio, los mayores que viven en el Residencial Rois dieron un paseo por la alameda de A Fonsagrada, que está muy próxima a las instalaciones. Toda una alegría para ellos y para los vecinos, que después de que el municipio estuviese en alerta por covid, celebraron ese momento.

El Concello y la Diputación llegaron a un acuerdo para llevar a cabo con seguridad este gesto tan sencillo y que, sin embargo, sirve para mejorar la calidad de vida de estas personas para quienes los confinamientos resultan mucho más estrictos y más duros, también emocionalmente, como indicó el diputado de promoción económica y social, Pablo Rivera Capón.

El sol de noviembre ayudó a dar este paso y a sacar más partido a un espacio que fue reformado hace poco. "As obras na alameda pasaron por crear un parque biosaludable, con oito máquinas para facer exercicio. Estes días, como foron moi bos, o técnico de deportes municipal estivo de 16.00 a 18.00 amosando como se utilizan estas máquinas. E os maiores tamén quixeron probar", indicó el alcalde, el socialista Carlos López.

De esta manera, la dirección del centro puso en marcha esta iniciativa, para que los mayores pudiesen disfrutar de este espacio durante una franja horaria determinada sin que se produzcan contactos con personas ajenas al centro. Los mayores continuarán realizando estas salidas, siempre acompañados por el personal profesional del centro.

"A residencia da Fonsagrada está pensada para que os maiores convivan coa veciñanza, por iso está situada no centro, pero co covid os contactos víronse limitados para protexer aos maiores. Noutras residencias os usuarios teñen un amplo espazo para saír no propio recinto", manifestó Pablo Rivera.