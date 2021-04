El rescate del camionero en A Fonsagrada revela la falta de servicios de emergencia

Que en la comarca de A Montaña existen zonas de sombra en lo que a emergencias se refiere es algo que queda al descubierto cada vez que hay un incendio o un accidente en los que los tiempos de respuesta son fundamentales, como el del martes. Por fortuna, el camionero que conducía el vehículo pesado que ese día volcó en Padrón, a un kilómetro de A Fonsagrada, continúa en observación en el Hula sin que se le hubiesen detectado lesiones graves. La exarcelación de este hombre, de 54 años y residencia en Asturias, se prolongó durante más de tres horas de tensión, con la intervención de los bomberos de Sarria, efectivos de Protección Civil y trabajadores del Concello de A Fonsagrada.

El problema reside en que, si bien estos dos últimos cuerpos se presentaron en el lugar del accidente desde el primer momento, los bomberos de Sarria, los únicos autorizados a realizar la excarcelación, tardaron más de una hora en llegar, el tiempo que corresponde a la duración del trayecto entre el parque comarcal y el punto de la LU-530 donde se produjo el siniestro. En ese lapso no hubo en el lugar servicio que pudiese liberar al conductor atrapado, rescate que en este caso se demoró una hora y media más por su complejidad.

UNA LARGA ESPERA. El debate sobre los servicios de emergencia en la zona se desató hace siete años, con la extinción del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de A Fonsagrada. En 2017, la Xunta anunció la creación de un GES con sede en Baleira, pero nunca llegó a dotarse de medios técnicos y humanos.

El Gobierno gallego indicó que el ámbito de actuación de ese servicio se ampliaría, con respecto al GES fonsagradino desaparecido, a los concellos de Pol y Castroverde, además de los de A Fonsagrada, Negueira de Muñiz, Baleira y Ribeira de Piquín. Estos últimos son los que sufren mayoritariamente esa zona de sombra, que se estipula cuando el tiempo de respuesta supera la media hora.

Sobre la demora en la creación de este GES en Baleira, la Xunta respondió este miércoles que la adhesión del Concello baleirés no ha sido posible por problemas técnicos, y que en cuanto esta entidad local la formalice, se incorporará la nueva sede. También indicó que, en caso contrario, se presentará una propuesta alternativa en base al análisis del mapa de sombras. Cinco años después de su anuncio, por tanto, no se ha avanzado ninguna gestión.

La polémica también sacudió este miércoles la política municipal. El portavoz popular, José Regueiro, afirmó que "as tres horas nas que se estenderon os traballos de excarcelación demostran a necesidade do GES na Fonsagrada", y criticó su extinción "por unha decisión unilateral do anterior alcalde".

El regidor actual, Carlos López, afeó al portavoz popular "que aproveitase o que puido ser unha desgraza para facer política". En relación a la siniestralidad de la curva de una carretera de titularidad autonómica —el mismo punto registró un accidente mortal hace años de un camionero— manifestó que "non se poden botar as culpas a ninguén".

Sin embargo, López instó a Regueiro a preguntar a sus "compañeiros de partido, que gobernan en Baleira, por que aínda non está posto en marcha o GES". El regidor confirmó haber solicitado hace seis meses la creación de un parque comarcal al Consorcio Provincial de Bomberos.