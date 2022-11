Requísanlle en Barcelona a pandeireta por tocala na rúa e Xabier Díaz regálalle a súa

Unha celebración polo Día das Letras Galegas na praza do Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), no barrio do Raval, saldouse con varias multas e tres pandeiretas confiscadas. Unha delas a da naviega Lucía Rodríguez, quen seis meses despois daquel incidente, foi agasallada polo propio Xabier Díaz cunha pandeireta da súa colección.

"Non imaxinas a ilusión que me fixo!", dicía Lucía sobre a entrega. Foi o pasado venres, durante un concerto de Díaz e as Adufeiras de Salitre na cidade condal que supuxo para ela "un soño cumprido".

A proposta de Xabier Díaz de agasallar a Lucía cunha pandeireta chegou vía Twitter, en forma de resposta á denuncia pública que fixo a afectada na rede social e no diario Praza.gal o 14 de outubro.

Ola Lucía

A pandeireta regálocha eu, o venres 25 de novembro temos un concerto coas @adufeirasalitre no @tradicionarius quedas convidada, confirma e levámosche unha dende gz, podes contestar por md.aperta e vivan as ferreñas 🎉 — Xabier Díaz (@xabier_diaz) October 15, 2022

Lucía relata así o acontecido: "Era o 23 de maio, estabamos festexando as Letras Galegas, e serían sobre as dúas da mañá cando estabamos cinco persoas con tres pandeiretas nunha praza na que sempre hai skaters, xente con música alta e moito ruído. De repente chegaron catro coches da Guàrdia Urbana e todos empezaron a correr menos nós, que quedamos sentados porque non estabamos facendo nada malo. Así que, case sen mediar palabra, quitáronnos as pandeiretas e leváronas".

Esta rapaza de Navia, que leva un ano en Barcelona, recoñece que "o que peor me pareceu foi o ton prepotente co que nos falaron os axentes" e asegura que non sabe de ningún outro caso no que se requisasen pandeiretas. "Casos de multas si que coñezo, porque aquí son bastante esixentes con ese tema", engade.

Tras o enfado inicial, puxo unha reclamación no Ajuntament de Barcelona. Respondéronlle dicindo que se desestimaba a súa petición e que se quería recuperala tiña que pagar "unha taxa de 196 euros, ademais dos 96 da sanción", explica, polo que insistiu cunha segunda reclamación que lle fixo chegar a Ada Colau. Por agora, sen resposta, aínda que o caso xa lle serviu para gañar "un concurso de multas raras".

Lucía Rodríguez conta que non só é unha perda material, senón o que conleva. "Ía a clases na Casa Galega de Hospitalet, participaba en foliadas e, cando tiña un ratiño, collíaa para practicar; e deixei de facelo", porque aínda que lle prestaron unha pandeireta, esta está sen ferreñas. Iso si, asegura que a seguirá empregando, porque o agasallo de Xabier Díaz vai mantelo como ouro en pano.