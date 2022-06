Reordenar 229 hectáreas en Baleira permite cuadruplicar el tamaño de las parcelas

La Xunta de Galicia acaba de finalizar la concentración parcelaria de A Braña, en Baleira. Allí, se ha actuado sobre una superficie de 229 hectáreas, con el fin de reducir las 735 fincas inicialmente existentes a las 188 finales. Esta ordenación supone en la práctica cuadriplicar el tamaño de estas explotaciones.

La finalidad de la actuación, en la que el Gobierno autonómico ha invertido cerca de un millón de euros, es paliar el minifundismo y mejorar la estructura territorial de la zona, con el objetivo de reducir los costes de producción de las explotaciones, lo que, en este caso, beneficia a un total de 86 propietarios.

El conselleiro de Medio Rural, José González, y la directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, se desplazaron este miércoles a Baleira para hacer la entrega de los cerca de 200 títulos de propiedad. Un acto con el que se da por concluido, de forma oficial, todo este proceso de concentración.

José González señaló que, en el caso de A Braña, "a meirande parte da superficie concentrada está dedicada a labradío, polo que a parcelaria tamén permitiu reducir os custos de produción das granxas da zona ao concentrarse a súa base territorial".

El conselleiro también incidió en que con este tipo de procesos "conséguese paliar o minifundismo" tan presente en la comunidad gallega, y que desde el punto de vista de la estructura de la propiedad constituyen "unha ferramenta fundamental na reorganización do territorio. José González remarcó, por ello, que este tipo de procesos "son unha aposta clara do Goberno galego".

De este modo, el titular de Medio Rural reiteró su compromiso para seguir trabajando en las finalización de los 94 procesos de concentraciones parcelarias que a día de hoy están abiertas, aclarando que "en 58 delas os veciños xa están facendo uso das novas parcelas".

Además, José González indicó que se seguirán impulsando este tipo de procesos al tiempo que se apuesta por otros instrumentos de movilización voluntarios que permitan una mayor participación de los interesados en la explotación de las tierras.

Así, tal y como recoge la Ley de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, el conselleiro dijo que se fomentarán "os polígonos agroforestais, as agrupacións de xestión conxunta da terra, as aldeas modelo ou as permutas de especial interese agrario", entre otras herramientas encaminadas a la reorganización del territorio.