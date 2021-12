Rente ao Couce reconoce con el Foucín de Honra la labor del Anpa de Cervantes

El colectivo cultural Rente ao Couce de Becerreá reconoció con su Foucín de Honra la labor que en defensa de la enseñanza en el rural realiza la Anpa del colegio de Cervantes, que preside Isabel Calvete Carrera, quien fue además la encargada de recoger el galardón.

El acto de entrega de este premio fue uno de los actos incluidos en el programa de la Feira do 12, cuya tercera edición se celebró este domingo en Becerreá.

En un sencillo pero emotivo acto que tuvo lugar en la Praza do Concello, Isabel Calvete –que preside también la Federación de Anpas de Centros de Ensino Público da Provincia de Lugo (Fapacel)– manifestó a este medio su satisfacción por este reconocimiento, que "resulta aínda máis valioso ao vir doutro colectivo da zona e de xente de aquí, que do mesmo xeito que nós tamén viven e cren no rural".

"Isto nos reconforta e impulsa a continuar traballando, xa que somos moitas as asociacións que traballamos para dar visibilidade ao rural", aseguró Calvete, quien insistió en la necesidad de demandar un «rural vivo» y en el que sus habitantes "teñan as mesmas oportunidades e servizos que os que viven nas cidades".

La defensa y puesta en valor del rural es una de las razones por las que Rente ao Couce decidió recuperar la Feira do 12

Precisamente es la defensa y puesta en valor del rural el motivo por el que el colectivo Rente ao Couce decidió recuperar la conocida en Becerreá como Feira do 12. En la edición de este año, el evento no solo reunió a un buen número de puestos de productos de cercanía y de artesanía, sino que también incluyó otros actos, como una charla coloquio en la que Fe Álvarez, técnica del GDR Montes e Vales Orientais, y Ovidio Montaña, veterinario de extensión agraria, debatieron sobre la situación actual del sector primario.

El programa de actividades también incluyó un espacio Networking para productores de la zona, dirigido por Lucía Rodríguez, de O Argueiro dos Ancares.

El apartado musical contó con la actuación del grupo Abrente, de As Nogais.