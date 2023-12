Rente ao Couce entrégalle o Foucín de Honra á queixeira Begoña de Fonchave o día 16

Begoña González fai queixo como lle ensinou a súa avoa nas Nogais, o que logo vendía no bar de Fonfría, polas casas e polos bares de Becerreá. Aprendeu de nena e non se lle esqueceu a receita: leite cru e callo. O resultado final, máis auténtico, algo máis ácedo e moito máis natural, comercialízase como Queixo de Begoña e faise durante todo o ano, pois, a pesar de que colleita algún detractor porque non vale para todos os padais, ten adeptos que non o cambian por nada.

As mans que o elaboran desde Fonchave, as de Begoña, serán as homenaxeadas este sábado durante a Feira do 12 de Becerreá, que a pesar do nome se celebrará o 16. A asociación Rente ao Couce elixiuna para recibir o Foucín de Honra, pola súa "vinculación desde sempre ao sector primario e porque é unha muller traballadora que nunca foi recoñecida cunha homenaxe así", indican desde o colectivo organizador dunha cita que vai xa pola cuarta edición e que ten a colaboración do Concello, a Deputación e o órgano da reserva da biosfera.

Desde Fonchave saen queixos tamén baixo a denominación de orixe, pero só para ocasións especiais, como son a Feira do Queixo do Cebreiro ou a de Cacabelos. Neste caso, e polas condicións ás que obriga o selo, leva leite pasteurizado e mais fermentos, detalla a muller, natural das Nogais pero, desde hai anos, veciña do concello becerrense. E é na casa onde máis queixo, dese do Cebreiro de verdade, despacha.

O leite co que ambos produtos se fan tamén é de proximidade, das vacas que teñen na súa granxa. Téñenas de carne, rubia galega, parda alpina e unha frisona, e aínda que "non dan moita cantidade de leite, é máis que suficiente para a produción que temos", explica, pois ronda unha media de 20 queixos diarios.

Begoña González será recoñecida nun acto que comezará ás 14.30 horas, pero xa antes, ás 10.30, abrirase ao público o recinto e unha hora despois dará inicio a presentación do libro A rota dos boieiros, sobre o itinerario que seguían os gandeiros de Baleira cos seus bois ata Benavente e que pasaban por Becerreá.

A iso das 12.30 horas, e como novidade, será a degustación de carne de poldro galego, raza autóctona que se busca promocionar e coa que se trata de "dinamizar a feira". "Ata agora estivémola asentando", explican desde Rente ao Couce , "e agora xa miramos de medrar coa degustación de produtos da zona e exposición de gando cabrún, avícola e cabalar". Iso si, "sen perder a esencia da Feira do 12", pois era unha "feira de excedentes e gando pequeno, así que temos que ser quen de facer unha recuperación histórica fiel".

Os asistentes, ademais de dispor da pulpería María e Luis para xantar, desfrutarán de Kreze e Improvisións ás 13.00 horas e a foliada de Víctor Vilamor e Familia Pintor Vallares ás 14.45. Os xogos infantís comezarán ás 16.00.