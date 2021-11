COMO UN acto de profundo amor por el pueblo que la vio nacer. Solo así se puede entender la donación que la fonsagradina Carmen Asunción Gómez Álvarez y su esposo, Miguel Ángel Martínez Martínez, acaban de hacer al Concello de A Fonsagrada, una céntrica finca urbana de 1.700 metros cuadrados, valorada según la escritura de propiedad en 200.000 euros.

La firma del cambio de propiedad del terreno se realizó ayer de forma oficial en un emotivo acto que tuvo lugar en el salón de plenos de la casa consistorial y al que asistieron tanto los donantes, acompañados de varios familiares, como toda la corporación municipal, con el alcalde, Carlos López López, a la cabeza.

Pero tan importante como la propia entidad de la donación –ubicada en el número 1 de la Rúa Maior– son las altruistas condiciones impuestas al Ayuntamiento para poder recibir el bien. De este modo, el terreno solo podrá ser destinado a albergar espacios socioculturales, deportivos o como espacio verde de uso público.

Además, a cambio de la finca, conocida en la villa como A Horta de Velasco, los donantes piden que en la dotación que se decida construir únicamente se instale "una modesta placa" en recuerdo de María Álvarez Teijeiro y su esposo Rodrigo Gómez Fernández, padres de la donante.

Tras la firma de traspaso de la propiedad, Miguel Ángel Martínez señaló que ese acto "inolvidable" le permitía rendir un homenaje a A Fonsagrada y, de paso, "subrayar el enorme cariño por la familia que me adoptó hace 40 años".

En su intervención, también recordó las condiciones impuestas al Ayuntamiento, "que el terreno sirva para cubrir necesidades de los vecinos y una placa en recuerdo de mis suegros".

También agradeció el "comportamiento ejemplar» que con ellos siempre tuvo el Concello, "especialmente el alcalde y Nenoso Ortiz, que nos ayudaron a localizar el lugar del cementerio en donde está enterrada la abuela de Carmen", a la vez que tuvo un recuerdo especial para otro lugar del camposanto fonsagradino, en el que yacen "los asesinados" de la Guerra Civil, "hombres que no perdieron la vida, sino que se la arrebataron por defender sus ideales democráticos".

Los portavoces de los distintos grupos municipales con representación en la corporación también pudieron agradecer públicamente el gesto del matrimonio. Así, la nacionalista Nenoso Ortiz definió la finca como un terreno «envidiable, no mellor sitio do pobo», y resaltó el hecho de que su uso solo pueda ser público «e non poida ir a iniciativas privadas».

Por su parte, el portavoz del Partido Popular, José Luis Regueiro, agradeció el gesto «totalmente desinteresado» de la pareja, mientras que el socialista Argelio Fernández, que había iniciado los trámites de esta cesión en su época de alcalde, señaló que "dificilmente pódese atopar hoxe en día a alguén capaz de facer un xesto deste tipo".

El alcalde fonsagradino, Carlos López, que intervino al inicio de este emotivo acto, también se sumó a esa cadena de agradecimientos, señalando que "pocas veces tenemos la oportunidad de reunirnos todos los portavoces para recibir un terreno», por lo que definió el día como "histórico para el municipio".

Al finalizar el acto, el regidor invitó al matrimonio donante a firmar en el libro de honor del Ayuntamiento.

Carlos López López también se mostró dispuesto a comenzar «o antes posible» a buscar la financiación necesaria para dar uso a estos terrenos cedidos altruistamente y que, según resaltó, ofrecen "moitas posibilidades para facer unha obra emblemática en beneficio de todo o pobo".

Recuerdos. Aunque nació en A Fonsagrada, Carmen Gómez Álvarez se fue a vivir con sus padres y hermanos a A Coruña cuando apenas tenía dos años, pero esa marcha prematura nunca logró romper los vínculos con la villa. «Volvíamos a A Fonsagrada sobre todo en verano o cuando podíamos para visitar a mi abuela. Llegar aquí era una fiesta permanente, suponía la libertad absoluta», explica sobre sus recuerdos de infancia y adolescencia.

Cuando su abuela falleció, Carmen las visitas a A Fonsagrada se espaciaron mucho más en el tiempo, aunque admite que nunca le gustó que la gente se vaya de un lugar y deje perder las propiedades que tiene allí. De acuerdo a esta mentalidad, su decisión de donar la finca "es dar valor a un lugar que marcó una etapa muy feliz de mi vida, pero al mismo tiempo mantener vivo el recuerdo de mi madre y de mi abuela y, sobre todo, una forma de agradecer a los vecinos y al pueblo lo bien acogidos que siempre nos hicieron sentir". Miguel Ángel Martínez es un político socialista, que entró por primera vez en el Congreso en 1977. Fue elegido secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha en 1981 y desde 1999 ejerce como eurodiputado. El matrimonio reside desde hace años en Madrid.

El fin de un largo proceso

Los primeros contactos entre la familia y el Concello para donar A Horta de Velasco se iniciaron cuando Argelio Fernández aún estaba en la alcaldía. «El proceso se dilató porque somos muchos hermanos y nos teníamos que poner de acuerdo sobre el futuro que queríamos para la finca», explica Carmen Gómez.



COMPRA. Para que el terreno fuese un regalo a A Fonsagrada y un homenaje a sus progenitores, Carmen y su esposo compraron las partes de los demás herederos, facilitando así los trámites de la donación.