La reforma del parque infantil de Becerreá tendrá un coste de 30.000 euros

Becerreá renovará su parque infantil. El municipio construirá, con la financiación del plan único de la Diputación, unas instalaciones para niños más modernas que las actuales. Las obras se adjudicaron recientemente a la empresa Bricantel, tendrán un coste de 30.000 euros, y comenzarán en poco más de una semana.

El teniente de alcalde de Becerreá, Claudio Vázquez Pérez, reconoció que el mobiliario del actual parque está "obsoleto", por lo que era necesario realizar una actuación. "Somos conscientes de que o parque está obsoleto. Non é que esté mal, e que está obsoleto. Eliminaremos o areeiro, poñeremos un balacín novo, o piso de caucho continuo, tobogáns... Sabemos que as instalacións actuais non están ben, por eso facemos un novo", indicó.

Vázquez aseguró que el Concello "levaba un tempo" esperando la adjudicación del plan único para poder afrontar una reforma que ya estaba prevista. "Estabamos esperando a que se confirmaran os orzamentos. Fai tempo que temos precontratado o parque infantil", comentó el teniente de alcalde.

El edil aseguró que las obras darán comienzo en los próximos días, "vaise retirar o parque infantil actual. Acabamos de comunicar a adxudicación a unha empresa que se chama Bricantel. Estaba comprometida pero estabamos pendentes da confirmación. En dez ou doce días empezarán a retirar o parque actual, restaurarán ese e montarán o novo", afirmó Vázquez, que explicó que, una vez finalicen los trabajos de retirada de las instalaciones actuales, la puesta en marcha de la nueva zona tardará "aproximadamente un mes".

Una vez retirados los elementos ubicados en la zona para niños, los nuevos estarán activos en el plazo aproximado de un mes

"Temos que sacar todos os aparatos. No momento no que comecemos a facer os traballos pecharemos o acceso á zona. Pero temos outro parque infantil no pobo, en Valgamarín, así que mentres duren as obras, os usuarios poderán ir ao outro", añadió el teniente de alcalde.

QUEJAS VECINALES. El estado actual del parque infantil becerrego suscitó las quejas de algunos vecinos y visitantes al municipio, como es el caso de Olaia Saizar, residente en Vitoria. "No es una cuestión de ahora. El parque lleva bastante tiempo en mal estado, lo van parcheando poco a poco pero está mal. Hay astillas en el tobogán, el suelo todo roto y en el caballito no hay ni donde agarrarse", indicó Saizar, que mensualmente visita Becerreá debido a que es la localidad natal de su pareja.

"Está bien que lo vayan a remodelar. Pero creo que mientras no se procede a la renovación, el parque debería cerrarse. No sé que indica exactamente la normativa, pero lo que sí sé es que trabajo con niños y creo que puede ser muy peligroso para ellos, porque hay que utilizar las cosas con mucho cuidado, ya que en cualquier momento pueden hacerse daño", afirmó.