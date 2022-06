La recuperada sardiñada y un poético pregón invitan a la fiesta en Becerreá

Una sardiñada como las de antaño y el poético pregón de Nieves Neira, periodista de El Progreso, abrieron los festejos de San Xoán en Becerreá. "Levabamos moitos anos sen a degustación de sardiñas e fixémola coincidir coa noite de San Xoán", aseguró Claudio Vázquez, concejal de Deportes, Cultura y Turismo.

Antes de la sardiñada, Neira pronunció el pregón en el que reunió siete hierbas y flores en un ramo de San Xoán y ligó cada una a una historia. La primera fue "un fento que podería ter sido recollido nos Grobos". Vinculó la planta con las raíces de su madre, nacida en Becerreá, y con su padre, "gardado para sempre na memoria de Cruzul do poema de Novoneyra, que il mesmo llo mostraría, nas voltas que se traguía".

La segunda hierba fue "un fiúncho", como el que la fotógrafa Maruja Roca dibujó en la postal "que lle escribiu no 2005 á miña nai, na que lle falaba do meu avó, do seu irmán tan querido, que montaría aquí na vila o Café Roca, máis adiante Rocabar". Años más tarde, la pregonera llamó de puerta en puerta para recoger de álbumes familiares imágenes para el libro que dedicó a Maruja, la histórica fotógrafa becerrense. Las "dedaleiras" se incorporaron al ramo "polo ruído que fan ao estalar entre as mans". En Becerreá había dos llamadas, la de las campanas y la del cine, en el bar Correos, "na curva máis perigosa, onde as películas chegaban no camión do peixe", contó Neira.

La "xesta" sirivió de homenaje a las cumbres y como proclama contra los eólicos. El "bieiteiro" representó la resistencia, "como a quen loita porque o instituto manteña os servizos", y la hierba de San Xoán simbolizó que "a festa máis ca nunca sexa un ramo". Las rosas sirvieron de colofón al conjunto. "Para min, estes anos, xa fose polo libro de Maruja, xa fose polo meu traballo no xornal, foron como remontar o río. Coñecer máis este lugar que xa me coñecía foi como ver abrirse unha rosa", recalcó Neira.