Recunchos do Nadal en Becerreá

A luz de Nadal en Becerreá ten o selo de oito mulleres: Seila, Mónica, Rocío, Olga, Ruth, Ana, Marga e Eva. Xa vai case unha década dende que quixeron darlle máis atención aos Reis Magos no seu paso pola vila. Con esa implicación na cabalgata botou a andar a asociación As Candelas. Logo de darlles asento, con tronos de madeira en tractores que atravesaron a Nacional 6, o Papá Noel non ía ser menos. Non cansas tampouco con este traballo, hai catro anos puxeron en marcha un mercadiño de Nadal, que se celebra xusto na festa do mexillón, a comezos de decembro. Botes de cristal, adornos para colgar das árbores, coroas... son algunhas das cousas que venderon na última edición, todas feitas por elas.

Porén, ademais disto todo, a luz especial que Becerreá loce nestas datas ten a súa marca. Todo comezou cun recuncho. Un cantiño da vila cunha iluminación especial, alén dos arcos que o Concello coloca nalgunhas rúas. E, recuncho tras recuncho, hoxe estes lugares especiais xa suman unha ducia. Calquera que entre no Facebook da asociación poderá velos ciscados nun mapa. A Fonte de Castelo, a igrexa, o piñeiro de Nadal, o parque de atraccións, a casa Künig -onde Diego As realizou o seu recente mural-, o xulgado, o lavadoiro, a árbore no centro da vila, ou o belén no parque da Feira Vella, no que levan traballado dende o mes de setembro. Un recuncho tras outro que, xuntos, deron outro rostro á vila nestas datas. Un rostro máis luminoso, cheo de fadas e gnomos, animaliños ou da mesma casa de Papá Noel.

"Somos oito mulleres, pero temos a axuda dos nosos compañeiros, que é moi importante, e a implicación de moitas persoas da vila", comenta Marga, a presidenta da entidade. "Iso de presidenta é unha cousa do papel, porque en realidade todas somos presidentas", matiza. "Nestes días, algúns veciños achegáronse para colaborar connosco, incluso economicamente", indica. É o que máis ilusión lles fai, ademais de ver que hai xente que se anima a engalanar unha xanela, unha porta, un escaparate.

O concelleiro de cultura, César Fernández, destacou que o Concello tamén aporta unha achega económica, ademais de medios técnicos para "colaborar con esta asociación". "Nós só temos palabras de agradecemento por todo o traballo que levan facendo pola vila", engadiu Fernández, "porque son elas as que deseñan toda a iluminación de Nadal na localidade", engadiu.