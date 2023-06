Recoñecen a Carmen Méndez e Os Xardois por apoiar a cultura e a lingua

O IES de Becerreá recupera este ano os seus premios á promoción da lingua e da cultura galegas e faino recoñecendo a actriz barallesa Carmen Méndez e o grupo cervantego Os Xardois. Así, os gañadores desta sétima edición collerán o testemuño do director de cine Oliver Laxe -galardoado na última edición, en 2019- o vindeiro venres, día 16, no salón de actos do instituto, nun acto que comezará ás 12.00 horas.

A iniciativa está promovida polo profesorado e os alumnos do equipo de dinamización da lingua, que valoran aquelas persoas ou entidades da Montaña que promoven o galego en diferentes ámbitos. "Os Xardois levan desde 2008 fomentando a cultura a través da música tradicional e incorporando mozos e nenos, mentres que Carmen, ademais de ser exalumna do instituto, é unha actriz moi comprometida co uso do galego nas súas series e películas", detalla o profesor Antón Bao, que lembra que os galardóns, artesanais, tamén teñen moito da terra. "Representan a folla dunha rebola, que é unha árbore típica de aquí. Están feitos en madeira e elaborados por un carpinteiro de Becerreá, José López, que ademais é pai dunha alumna do centro", explica.

Durante o acto, os premiados recollerán cadanseu agasallo, pero tamén haberá intervencións dalgúns alumnos, da coordinadora do equipo de normalización lingüística, Pilar Teijeiro, e do director do instituto becerrense, Fernando Cerecedo. Ademais, proxectaranse vídeos que recollen a traxectoria musical e audiovisual dos Xardois e de Méndez, respectivamente.

Pola súa parte, tanto os integrantes do grupo cervantego como a actriz, natural da parroquia de Neira de Rei, mostráronse felices coa noticia. "É unha honra que se acordasen de nós, sobre todo porque é un premio que vén dun instituto, da xuventude", expresaba este mércores Noelia Rodríguez, a presidenta dunha agrupación de música tradicional que aglutina 24 integrantes de todas as idades e de entre as que destacan cinco novas incorporacións: "Entraron cinco nenas, a máis pequena, de seis anos", di Noelia.

E para Carmen Méndez este é un premio por partida dobre, ou triple: "É moi ilusionante. Primeiro polo premio en si, xa que eu son galegofalante e gústame promocionar o seu uso en todo o que fago. Ademais, que a xente nova se interese pola lingua e que se lembrasen de min tamén é algo que me encanta, e, por riba, eu estudei catro anos no instituto de Becerreá", detalla a intérprete, "e volver será algo moi emocionante, será recordar os meus anos alí a través dos estudantes de agora". Con todo, recoñece que o primeiro que se lle vén á cabeza do seu paso polo centro é que "en catro anos case non tiven recreos. Estaba no grupo de teatro, no equipo de normalización lingüística, no de fútbol, fun delegada de clase... Se non tiña ensaio, tiña reunión e, senón, adestramento", conta.

A barallesa tamén rememora profesores aos que lles garda "especial cariño", como é o caso de Antón Bao, que lle impartiu galego; "Fernando, o que é director agora e que daquela daba Educación Física, unha materia que sempre me gustou; ou Elisa, de mates, unha das mellores docentes da miña vida".