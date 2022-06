Raquel Sánchez: "Prevención de Transportes evitó muertes en el derrumbe de O Castro"

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha defendido este miércoles en el Congreso que la prevención de su departamento ha evitado la pérdida de vidas en los derrumbes del viaducto de O Castro en la A-6, y ha pedido rigor al BNG, que ha vinculado los accidentes con el caso Gürtel.

El diputado del BNG Néstor Rego ha interpelado a la ministra de Transportes por los dos derrumbes sufridos este mes por el viaducto de O Castro en la A-6, en el puerto de Pedrafita.

Rego ha apuntado a una supuesta baja excesiva en los costes por parte de ACS y FCC en la construcción de la infraestructura, y ha asociado ese abaratamiento en los costes con pagos de las dos constructoras al PP dentro de la trama Gürtel.

"¿Por qué no se investigan las causas, por qué no existe una investigación sobre un hecho tan extraordinario como el derrumbe de una infraestructura de tan solo 20 años de vida?", ha señalado el diputado del BNG.

Además, ha reclamado una auditoría de los tramos de la A-6 que se construyeron en la misma época y procedimientos, para evitar riesgos.

Y ha pedido que Transportes concrete qué calendario va a seguir en las soluciones y abandone el "oscurantismo" y el "desinterés".

Raquel Sánchez ha respondido señalando que "el viaducto fue proyectado con un sistema constructivo ampliamente usado en el mundo, aunque desde su puesta en servicio en 2001 ha sufrido problemas en invierno".

"Así, el año pasado constatamos algunos daños y en junio de 2021 implantamos desvíos al tráfico para garantizar la seguridad" mientras se reparaban esos daños.

"Y por eso, cuando han ocurrido los derrumbes, el tráfico ya estaba desviado. Por lo tanto, gracias a las revisiones de seguridad del Ministerio, nos hemos adelantado y no ha habido que lamentar pérdidas de vidas", ha añadido Sánchez.

Transportes está analizando viaductos de características similares para prever posibles accidentes y acometiendo obras de urgencia para ofrecer alternativas de movilidad.

La ministra ha pedido esperar a los informes de los especialistas para conocer las causas, pero ha insistido en que desde el día del primer derrumbe altos cargos del ministerio han ofrecido hipótesis explicativas desde Galicia, mientras que ella misma visitó el lugar del accidente, junto al presidente de la Xunta, inmediatamente después del segundo derrumbe.

"Hemos dado información desde el primer minuto", ha señalado, antes de lamentar que el diputado del BNG haya hecho "insinuaciones muy graves", que quizá debería llevar ante la Fiscalía si verdaderamente las cree.

"Le pido que, ante un asunto que tiene un muy marcado aspecto técnico, seamos rigurosos y dejemos hablar a los ingenieros", ha expresado.

En la réplica el diputado ha insistido en preguntar a la ministra si van a llevar la investigación hasta el final.

Y ha defendido que "no he hecho ninguna acusación, he dado datos conocidos. ACS y FCC son empresas constructoras, implicadas en sede judicial en casos de corrupción, la baja en el proceso de licitación y los siniestros son dos hechos constatados. Solo pedimos que se investigue y se reclamen responsabilidades a quien deba pedirse, ministerio o empresas. Y tampoco sabemos cuál es el calendario del ministerio para restablecer circulación".