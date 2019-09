Quejas en Navia por la caída de cascotes del castillo

El desprendimiento constante de cascotes del castillo de Navia de Suarna genera quejas entre los vecinos, que alertan de la peligrosidad que supone la caída de piedras a la vía pública. Desde el Concello aseguran que se reunirán con Patrimonio para buscar una solución.

El último derrumbe se produjo el pasado domingo y las piedras quedaron a menos de un metro de un vehículo. Los naviegos señalan que la fortaleza se encuentra en una zona muy transitada. "Soe ser un entorno moi visitado polos turistas e e tamén hai vivendas preto, polo que supón un gran perigo a situación na que se atopa", indica uno de los afectados, y advierte de que "calquera día pode suceder unha desgracia, de feito, cando caeu o último cascallo había menos de media hora que pasara unha persoa".

El castillo es de titularidad privada y los vecinos reclaman que se tomen medidas cuanto antes, tales como asegurar la zona. "Se os donos non se fan cargo as administracións terán que proceder a interpoñer as sancións pertinentes. Hai que ter en conta ademais que en caso de que se produzan danos materiais ningúen se fará cargo, porque a fortaleza carece de seguro", aseguran en el barrio.

El alcalde de Navia, José Fernández, indicó que el gobierno local ya ha solicitado una reunión con la Dirección Xeral de Patrimonio para tratar de buscar una solución. "Os propietarios teñen que cumprir coa lei e manter a fortaleza en bo estado. Desde o Concello xa llo solicitamos en varias ocasións, por iso teremos que reunirnos coas administracións competentes para tomar cartas no asunto".

El regidor indica que el Concello no se plantea adquirir la fortaleza para rehabilitarla "porque sería moi custoso e non o podemos asumir, ademais ten varios donos e é un trámite complexo". Actualmente, esta reliquia del siglo XX cuenta con varios apartamentos en su interior en los que varias familias pasan la época estival.