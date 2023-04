Quejas en O Cebreiro por el cierre de las pallozas visitables y falta de guías

Negocios y visitantes de O Cebreiro lamentan que las tres pallozas visitables de la aldea permanezcan cerradas y se quejan de los horarios de apertura estipulados desde la Xunta, que consideran insuficientes tratándose de un espacio turístico como este, así como de la falta de personal.

La situación "vén de vello", aseguran. Ya hace años que solo hay una persona para encargarse de la palloza museo y de abrir las otras dos a turistas y peregrinos, pero "cando falta, nunca a suplen", explican desde un negocio del lugar, al tiempo que añaden que "esa persoa ten que descansar, ter as súas vacacións e baixas cando as necesite, pero deberíase mandar un substituto". "Os visitantes veñen e atópanse con todo pechado", indican.

Y es que el horario, tal y como refleja la web de la Consellería de Cultura, es durante el invierno de martes a sábado entre las 11.00 y las 18.00 horas, mientras que en verano están abiertas de martes a sábados entre las 8.30 y las 14.30 horas. Todo el año cierra domingos, lunes y festivos, algo "contraditorio", dicen los comerciantes, al tratarse de un lugar turístico: "A xente vén de visita, maiormente, nas fins de semana e nos festivos", esgrimen.

Esta situación la lamentan también desde el Concello de Pedrafita. Su alcalde, José Luis Raposo, critica la continua "perda de servizos" y afirma que "xa dixen en varias ocasións que non ten sentido ter o museo e as pallozas desatendidas, pero seguen igual". Raposo habla además de la iglesia de Santa María do Cebreiro, que "de non ser polos frades, que se encargan de tela aberta, correría a mesma sorte".

El panorama se agravó desde principios de este año, cuando el responsable del museo se vio obligado a coger una baja médica, sin que desde la Xunta buscasen relevo. Cuestionados por este diario, desde la consellería aseguran que "está previsto" que esta persona "se incorpore a próxima semana", aunque no desvelan si hay visos de reforzar la atención en la puerta de entrada a Galicia.

El museo

Las cuatro pallozas que forman este espacio museístico son las de Xan López (museo), la de Quico y la de Galán (visitables) y la de Campelo (empleada como almacén).

Xa dixen en varias ocasións que non ten sentido ter o museo e as pallozas desatendidas, pero seguen igual"

En todos los casos son construcciones de planta ovalada, muros bajos y techos de paja, en una tipología de vivienda típica de la zona y en la que tradicionalmente convivían personas y animales.

De hecho, este tipo de construcciones está especialmente adaptada a la climatología extrema de las zonas de montaña, con con pocos vanos y un alto techo de paja muy tupido, que soporta el peso de la nieve y resiste los vientos, configuración idónea para su adaptación al hábitat. Los objetos ubicados en sus interiores reflejan el ambiente tradicional de la montaña lucense, con la exposición de muebles y herramientas de trabajo.