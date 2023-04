Queixo para todos en Pedrafita

A Feira do Queixo do Cebreiro chegou este ano á súa trixésima quinta edición e Pedrafita converteuse este Venres Santo no epicentro da gastronomía luguesa.

A xornalista Tamara Raposo Ingerto foi a encargada de ler o pregón no que foi un dos pratos fortes da xornada, que arrincou ás 9.30 horas coa apertura dos postos de produtos típicos da zona e artesanía, así como dos propios queixeiros.

A cita, distinguida como Festa de Interese Turístico de Galicia, congregou a centos de persoas na localidade, onde houbo momentos de tráfico intenso, a causa do desvío vixente pola N-6 polo corte da autovía tras o derrumbe del viaducto de Castro.

O pasarrúas correu a cargo da charanga Louband, de Sarria, que puxo a nota musical ao longo de toda a mañá para animar a veciñanza e visitantes. Ao mediodía os asistentes á feira puideron desfrutar dunha demostración de baile rexional da man da asociación cultural Abrente, das Nogais.

O alcalde de Pedrafita, José Luis Raposo, destacou que este ano "hai máis postos porque hai unha grande demanda". Estaba prevista a participación de arredor dun cento de expositores, ademais dos que se situarán no exterior das naves.

A feira inclúe novos produtos, ademais das queixerías da Denominación de Orixe Queixo do Cebreiro, e conta coa asistencia de queixeiras da zona, con produtos co correspondente rexistro sanitario, así como queixerías de diferentes lugares, entre elas unha dos Alpes franceses, "que xa leva vindo bastantes anos", e incluso "algún posto de Cantabria e doutras zonas do territorio".