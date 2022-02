Queda cortado o tráfico entre Pedrafita e Seoane do Courel desde este mércores

As obras de mellora e ensanche que está acometendo a Deputación de Lugo no tramo que vai do punto quilométrico 10,7 ao 12,5 da estrada LU-P-1301, de Pedrafita do Cebreiro a Seoane do Courel, obrigan ao corte da estrada a partir deste mércores.

Acometeranse os traballos de adaptación da rasante nun tramo de curvas, a instalación dun tubo para executar a drenaxe transversal e, posteriormente, se as condicións meteorolóxicas o permiten, o estendido de aglomerado. Está previsto restablecer o tráfico o venres 18, aínda que se fará antes se terminan os traballos, que supoñen un investimento de 245.000 euros.

Ademais, contémplase unha fase posterior por un importe de case 300.000 euros no tramo que vai do quilómetro 8,6 ao 10,7. Ao rematar esta terceira fase a vía quedará completamente renovada.

Os traballos contemplan a ampliación da estrada, tarefas de drenaxe, afirmado, pavimentación, sinalización horizontal e vertical, e colocación de balizas de neve, paneis direccionais, fitos quilométricos, carteis e novos tramos de barreira metálica de seguridade.