Que falan as abellas en Cervantes?

Miguel González era un neniño cando ía co seu avó ao cortín ao pé da súa casa, en Doiras, no municipio ancarés de Cervantes. Unha das cousas que máis lle gustaban no mundo era lamber a cera dos trobos. Como non vai saber el o que é un bo mel? Este é o terceiro ano que comercializa o que produce canda ao seu veciño, Eugenio Capón, e o segundo consecutivo no que gaña o concurso de meles da Montaña de Baleira. O nome que escolleron para a etiqueta lembra aquel sabor da nenez, Lambeladas da Montaña.

Todo comezou cando hai tres anos tiveron un excedente importante da produción que, até ese momento, mantiñan para o consumo familiar. Nin amigos nin familiares chegaron para dar cabo do asunto. Como Miguel xa estaba preparando un obradoiro para envasar conservas da zona, aproveitárono como sala de envasado e de extracción do que as abellas producen nas 70 colmeas das que dispoñen. "O que nos interesa é a calidade, non a cantidade. Queremos que sexa un produto moi bo", comenta Miguel.

De feito, nesa busca da excelencia, e tamén daquel sabor da nenez, os dous socios teñen en proxecto recuperar os dous cortíns das súas casas, esas edificacións que protexían as colmeas dos ataques do oso e que, no seu caso, son cadrados en lugar de redondos. "Consultámosllo a Xabier Moure, investigador do patrimonio ancarés, porque son excepcións á forma normal na zona, que é redonda", explica. Logo de limpalo e de abrirlle acceso, falta agora recuperar parte dunha das paredes desta construción.

O mel de Lambeladas da Montaña gañou por segundo ano consecutivo o concurso de meles da Montaña, en Baleira

Esperan que pronto poida albergar uns 15 trobos, trobos nos que as abellas producen menos mel que nas colmeas actuais —os primeiros non acostuman pasar de dez quilos, cando as segundas chegan a 20—, pero que se diferencian por ese sabor. "As abellas gustan máis dos trobos. Elas mesmas producen a propia cera neles. Gustaríanos recuperar ese sabor, que vén dese manexo máis tradicional", explica.

O mel das Lambeladas da Montaña podería ter a certificación de mel ecolóxico, pois todo o manexo é natural, e todo o que comen as abellas é o seu propio mel. "Non descartamos pedir a certificación", indica Miguel.

Cada ano, Miguel e Eugenio realizan a analítica para saber cal é a configuración de flores que dá ton e sabor a este produto. Este ano sorprendéronse coa gran porcentaxe de flor de castiñeiro, nun 85%. O que é un sabor moi especial e querido por moitos apicultores, e ben difícil de conseguir, pode vir, así e todo, dunha situación alarmante. "Este ano as abellas non traballaron moito, pola presenza da velutina, que está chegando xa aos Ancares", alerta. "Haberá que tomar medidas serias, drásticas e rápidas, porque do contrario vai acabar coa apicultura", denuncia.

As Lambeladas da Montaña xa están en varios establecementos galegos, aínda que o seu punto de venda fundamental é o mesón de Doiras, que rexentan os pais de Miguel González. O seu sabor é, para el, parte da memoria familiar máis querida. Con filloas, con chulas, ou mesmo con allo para curar os catarros, con iogur ou en tosta para comezar o día. O que quere é que chegue así á toda a xente, que corra o rumor do mel máis rico, coma murmuran as abellas ao pé do castelo de Doiras, entre candeas e uces, toxos ou carqueixas, facendo que corra o seu segredo.