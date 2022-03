El PSOE insta a la Xunta a "implicarse" para que el puente de Cruzul sea declarado BIC

El grupo socialista en el Parlamento gallego insta a la Xunta a "implicarse" para que el puente de Cruzul, en Becerreá, sea declarado Bien de Interés Cultural. La portavoz de cultura del PSdeG en la Cámara, Noa Díaz, demandó ese apoyo autonómico tras presentar una pregunta oral al Gobierno que lidera Alberto Núñez Feijóo en ese sentido. Resaltó que se trata del único viaducto en la provincia lucense vinculado al neoclásico, es "un exemplo singular" de ingeniería civil de ese periodo y destaca también "pola súa interacción coa paisaxe".

"A Xunta pode situarse á cabeza, realizar a petición ao Ministerio de Cultura e achegar un dossier documentado que xustifique a petición", defendió Noa Díaz, quien puso en valor esta obra proyectada por el ingeniero francés Lemour y "realizada cos parámetros construtivos e estilísticos de finais do século XVIII". La dirigente socialista recordó que hasta los años 60 del siglo pasado el puente "formaba parte das infraestruturas da antiga estrada N-VI de acceso a Galicia, mais a partir das melloras substanciais na rede viaria do último terzo do século esa estrada e o viaduto foron perdendo paulatinamente importancia como vía estrutural de comunicación co norte".

Por ese motivo, subrayó Díaz, a pesar de que el puente de Cruzul está en buen estado, "corre risco de abandono se non se lle outorga a debida protección. É máis, a súa limpeza corre sempre a costa do Concello, ao que lle supón un esforzo importante para as súas arcas". Por último, señaló que los primeros intentos de reclamar la importancia de la obra datan de 2009, cuando el Concello de Becerreá demandó esa distinción como BIC, que apoyaban "colectivos veciñais e culturais e entidades como a Deputación de Lugo para recoñecer o seu valor indubidable como reflexo dunha época de transformación na rede viaria do Estado".