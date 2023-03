El PSOE de Baralla denuncia la falta de atención en el centro de salud

El portavoz del PSOE barallés, Jaime González, se hizo eco de las quejas de algunos vecinos por la "tardanza" al dar citas en el centro de salud.

El socialista achaca esta situación a la falta de personal que sufren estas instalaciones tras la jubilación de dos de los tres médicos titulares, cuyas plazas el Sergas no cubrió en las mismas condiciones en las que estaban previamente. Así, indica que "quedou un titular e vén outro a maiores que vai rotando ou vén só a media xornada", por lo que, critica, "pódese dicir que temos un médico e medio". Agrega que incluso han llegado a quedar sin personal facultativo en el centro durante algunas horas cuando se ha generado alguna atención a domicilio.

El socialista indica que muchas veces están "cun médico e medio" y que la situación empeora en verano

Así, González cuenta un caso concreto del que tuvo constancia. "Unha persoa pediu cita o 12 de marzo para solicitar unha baixa, xa que ía ser operada o día 15 polo privado, e dixéronlle que non había oco ata o 20", narra, al tiempo que añade que se está "xogando co traballo da xente", ya que al ser una intervención fuera de la Seguridad Social, "a baixa non lla daban automaticamente".

"No verán é moito peor", comenta Jaime González, quien espera que esta problemática se solucione cuanto antes por el "malestar" que ya hay entre los vecinos.