Los militantes del PSOE de Becerreá celebraron este martes su asamblea para elegir la nueva ejecutiva local. La nueva dirección está formada por Carlos Pereira (secretario general), Ana Rubinos (secretaria de organización) e Hipólito Santín (secretario municipal).

Ana Rubinos, que también ejerce como portavoz del grupo municipal socialista en la corporación becerrega, señaló como uno de los principales objetivos de la nueva directiva hacer "un partido forte e cohesionado", que ofrezca una alternativa a los vecinos.

Estas palabras tienen un especial significado, si se tiene en cuenta los episodios especialmente convulsos que vivió la formación socialista de Becerreá con motivo del enfrentamiento entre el gobierno provincial y Manuel Martínez a causa de Suplusa y que desembocó en la expulsión de este último del partido.

Tras este episodio, el PSOE de Becerreá no solo vio como en mayo de este año perdía al que había sido alcalde desde 2007, sino que con él se daban de baja otros seis ediles del gobierno local para pasarse al grupo de los no adscritos.

Tras esta masiva espantada, el grupo municipal socialista se quedó en Becerreá con una única concejala, Ana Rubinos, número 8 de la lista de 2015, y que ahora pasa a tomar responsabilidades como secretaria de organización.

De cara a las próximas elecciones municipales, el PSOE tiene el difícil objetivo de repetir los buenos resultados que consiguió en su día Martínez. Para lograrlo, Rubinos indicó que su formación no escatimará esfuerzos y señaló que los socialistas "comezamos unha nova etapa chea de ilusión, na que traballaremos para obter un bo resultado". También incidió en que la base de su proyecto será "desenvolver políticas sociais que redunden no benestar dos veciños e non en intereses persoais".

El secretario provincial socialista, Álvaro Santos, que acompañó a la nueva ejecutiva, también mostró su confianza en este equipo y dijo que "farán un grande esforzo para que Becerreá mellore".