El PSOE de Baralla critica de «sectáreo» el el homenaje a Manuel Capón

El PSOE de Baralla, de la mano de su portavoz Jaime González, criticó «o sectarismo» del actual gobierno del PP del municipio, con motivo del homenaje que realizó el Concello al ex alcalde de este, Manuel Capón, finado en 2019.

El portavoz denuncia que «nin sequera tivo a delicadeza de invitar aos representantes da corporación municipal que están na oposición», y que solo había invitado a unos pocos vecinos «elixidos a dedo, entendemos que máis afíns politicamente», continuaban.

Jaime González hizo hincapié en la presencia de la presidenta del PP de la provincia de Lugo, Elena Candia, en esta jornada, incidiendo en que «unha homenaxe a un ex alcalde, pagada cos recursos públicos da veciñanza, non se pode converter nun acto político do PP», por lo que anuncian que «estudaremos con detemento e atención todas e cada unha das facturas emitidas deste evento», terminó explicando el portavoz.