Uno de los proyectos más ambiciosos para la dinamización turística y medioambiental de la provincia de Lugo en los últimos años, conocido como la Gran Senda del Navia, se encuentra paralizado desde comienzos del 2018 y a la espera de un ansiado impulso por parte de todos los agentes involucrados.

Impulsado por la Sociedad de Amigos de Boal, este proyecto fue sumando fuerzas y en 2016 contaba ya con el apoyo de diversas asociaciones y federaciones de montañismo, de los 16 concellos por los que transcurre la senda -siete lucenses y nueve asturianos- y del amparo de la Diputación de Lugo y del Gobierno del Principado de Asturias.

Las reuniones fueron constantes desde entonces. Los ayuntamientos, de un lado y del otro de las riberas del Navia, elaboraron el trazado de este camino, en colaboración con las federaciones de montañismo gallega y asturiana. El anteproyecto estimó en 425 los kilómetros de esta ruta peatonal y cicloturista que comenzaría en Pedrafita do Cebreiro para desembocar en el mar Cantábrico, y en 4,2 millones la ejecución del proyecto para ponerla en marcha.

Este anteproyecto fue presentado el 23 de enero de 2018 en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, todavía bajo el gobierno de Mariano Rajoy, según informó en su momento el responsable del área de medio ambiente en la Diputación de Lugo, Argelio Fernández Queipo -uno de los representantes del grupo impulsor que acudió a la reunión-, y tal como confirmaron recientemente desde el organismo provincial.

El objetivo era conseguir financiación a través del programa Caminos Naturales, en el que la senda del Navia aspiraba a la máxima puntuación por ser un proyecto intercomunitario y su desarrollo proyectado en un territorio deprimido y castigado en su demografía.

Sin embargo, para poner en marcha el proyecto, tendría que ser declarado como obra de interés general, algo que no se ha realizado, según apunta Miguel Mojardín, presidente de la asociación impulsora, Sociedad de Amigos de Boal, que desde Asturias ya ha instado al nuevo Gobierno a realizar este trámite y avanzar en el recocimiento de la senda del Navia como Camino Natural.

CONCELLOS DE LUGO. Los alcaldes de los siete ayuntamientos de la provincia de Lugo por los que transcurre -Pedrafita do Cebreiro, As Nogais, Cervantes, Becerreá, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz y A Fonsagrada- confirman que el proyecto se encuentra paralizado desde que presentaron el trazado que discurriría por cada municipio. Sin embargo, siguen considerándolo prioritario para la dinamización del territorio.

El alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, lo considera "un proxecto importante nun momento no que hai un auxe de rutas que conlevan unha dinamización importante, coma as xacobeas", explicó.

"Trátase dun proxecto moi atractivo nun momento no que a natureza se recoñece como valor importante"

"Trátase dun proxecto interesantísimo", estimó el alcalde de As Nogais, Jesús Núñez, que destacó que el Concello tiene planes de reformar una de las escuelas rurales por las que pasaría la senda, para habilitarla como lugar de esparcimiento para los senderistas.

El regidor de Negueira, José Manuel Brañas, indicó que el Concello, además de delimitar el trazado sobre el mapa, abordó la rehabilitación de varios caminos por los que transcurre. "Para nós sería un aliciente importante, ao non dispoñer de camiños xacobeos", indicó.

De la misma opinión es el alcalde de Cervantes, Benigno Gómez Tadín. En el caso cervantego, la única vía que recorre el municipio es la vía romana XIX. También en Navia de Suarna, el alcalde, José Fernández, lamentó la parálisis en la que se encuentra la iniciativa. El alcalde de A Fonsagrada, Carlos López, la valoró como "unha oportunidade de promoción turística do territorio", afirmó.

"Trátase dun proxecto moi atractivo nun momento no que a natureza se recoñece como valor importante, pero será imposible levalo a cabo sen os fondos requeridos", comentó el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez. Todos siguen a la espera de una respuesta.