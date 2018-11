Un proyecto del CPI de Navia defiende el papel de las instituciones europeas

LUGO. El CPI Plurilingüe de Navia de Suarna participa este curso en el programa Escolas Embaixadoras do Parlamento Europeo, una iniciativa organizada por la Eurocámara mediante la cual se pretende acercar la institución a alumnos y profesores a través de diversas iniciativas, como el trabajos en las aulas, puntos de información y la visita de varios eurodiputados al centro.

«Do que se trata é de concienciar á comunidade educativa da importancia das institucións europeas no seu conxunto», explicó el coordinador del proyecto en el centro naviego, Jairo González Fernández.

El coordinador de la actividad indicó que el trabajo constará principalmente de tres partes. «A primeira é desenvolver un punto de información sobre o Parlamento Europeo. Alí poñemos novas de actualidade nunha zona visible para que a xente que pasa polo centro as vexa, e os que non, poidan consultalas. Despois temos que traballar uns caderniños de información, que os temos en tres idiomas; galego, inglés e francés. E despois, o Día de Europa -se celebra el 9 de mayo- faremos unha gran celebración no centro», aseguró.

González Fernández reconoció que existe un gran «descoñecemento» acerca del funcionamiento y las responsabilidades de la Eurocámara, si bien comentó que existe una «predisposición moi boa» para trabajar.

En ese sentido, el CPI de Navia de Suarna trabaja para que los eurodiputados gallegos puedan acudir al centro de enseñanza y explicar en primera persona cómo es el día a día de la institución asentada en Bruselas.

«Contactamos cos europarlamentarios para ver se hai a posibilidade de dar unhas charlas. Lidia Senra, Ana Miranda e Millán Mon xa nos respostaron positivamente», indicó el coordinador, que recordó que José Blanco «hai dous anos invitara ao centro a ir a Bruxelas». «A ver se temos sorte e os eurodeputados nos convidan a ir», añadió González Fernández.

Los centros que completen con éxito el programa recibirán en Madrid una placa que los acredita como escuelas embajadoras y tendrán la posibilidad de ir a la capital a reuniones de formación.