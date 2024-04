As protestas pola sanidade da Fonsagrada e Negueira chegan ás 27 semanas

As concentracións por unha sanidade pública digna para os municipios da Fonsagrada e de Negueira de Muñiz chegaron xa á semana número 27, cunha nova protesta celebrada este luns ante o centro de saúde dos Chaos.

O BNG fonsagradino encabezou unha vez máis a manifestación, na que tamén estivo presente o alcalde de Negueira, José Manuel Braña, porque "coa nosa saúde non se xoga".

"O PP está poñendo contra as cordas a sanidade pública con continuos recortes", asegurou a responsable local do Bloque na Fonsagrada, María Fernández, "que neste caso non son produto da casualidade".

Por isto, engadiu que desde a formación se esixirá "que se blinde o dereito á sanidade pública, que é un dereito inembargable, aínda que a Xunta traballe para exterminalo".