La protesta agroganadera ralentizó el tráfico en la N-6, pero sin llegar a cortarla

Un total de 29 tractores circularon lentamente por la travesía de la N-6 en Pedrafita, entre la Praza de España y la rotonda de Castro, que enlaza con la Autovía del Noroeste (A-6) a la salida de la localidad en dirección Madrid. La intención de los manifestantes era la de ralentizar todo lo posible el tráfico rodado en ese estratégico punto, auténtico nudo de comunicación para el tránsito entre las provincias de Lugo y León.

Aunque en ningún momento se realizaron cortes totales en la circulación, el hecho de que uno de los carriles de ese tramo urbano de la N-6 sea, desde que se ejecutan los trabajos en los viaductos de la autovía, el principal acceso rodado a Galicia en dirección A Coruña, provocó que en algún momento se registraran algunas retenciones, aunque la protesta se desarrolló sin ningún tipo de incidencias. Para que esto ocurriera también contribuyó, sin duda, el amplio operativo policial desplegado, con decenas de agentes de la Guardia Civil que se mantuvieron vigilantes para que en todo momento imperase la normalidad.

Junto a los tractores marcharon a pie cerca de un centenar de agricultores y ganaderos, que finalmente se situaron en la rotonda por la que se accede a la carretera de O Cebreiro —la LU-633— en donde aprovecharon para entregar un folleto con el decálogo de sus reivindicaciones a los conductores que en aquel momento pasaban por la zona. La manifestación también fue seguida por numerosos vecinos de la localidad que, con su presencia, quisieron mostrar su apoyo al sector agrario, algo que también hicieron los alcaldes de Pedrafita y Cervantes, José Luis Raposo y Benigno Gómez, respectivamente.

La concentración agroganadera este martes en Pedrafita do Cebreiro. XESÚS PONTE

ALCALDES. Benigno Gómez expresó su apoyo a los manifestantes por ser el sector agrario "un motor fundamental" para la comarca de Os Ancares. "Parece que agora está todo en contra do sector, sóbenlles as materias primas, o gasóil e encima padecen o problema da rata toupa. O sector necesita axuda para seguir adiante porque non se poderá manter se continúa producindo por baixo dos custos", manifestó el regidor cervantego.

Muy crítico con las políticas de la UE con respecto al sector semostró también José Luis Raposo, quien señalaba que los problemas del sector agrario "veñen de moi atrás, pero acentúanse agora coas decisións do comisario europeo do PP. A iso engádese a subida dos cereais e a redución das marxes, o que deixa a viabilidade das explotacións en precario".

Ambos regidores también coincidieron a la hora de pedir un cambio radical en la política agraria europea, "porque a desaparición destas explotacións, supoñería máis despoboación e o abandono definitivo do rural galego".

TESTIMONIOS. José Antonio López Villasol, uno de los ganaderos que acudió a la protesta, expresaba su situación de manera muy gráfica: "Teño unha explotación dunhas 30 vacas e non me dá para vivir. Teño que traballar noutra empresa e parte do soldo que gaño alí, téñoo que investir na granxa porque a día de hoxe é inviable", admitía, al tiempo que aseguraba que si aún seguía en el sector es porque "herdei a explotación dos meus pais e daríame moita pena ter que deixala".

José López López, de la parroquia de Pacios, también mostraba sus dudas sobre el futuro, "só nos poñen trabas, cada vez máis burocracia e normas, á vez que deixan entrar no mercado produtos doutros países sen ningún tipo de control. Así non podemos sobrevivir, son normas absurdas que non nos permiten ser competitivos".

Desde los sindicatos, Noelia García Arias, de Unións Agrarias, calificó la concentración como de "todo un éxito" y anunció que si no se oyen sus reivindicaciones proseguirán las movilizaciones.