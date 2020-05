Gloria Fernández Blanco, profesora del instituto Fonte Albei de A Fonsagrada, se encuentra en una situación surrealista. Una avería le dejó sin internet, ni teléfono fijo, desde el día 4. Esta circunstancia supone un gran obstáculo para desarrollar su labor a través del teletrabajo. "Non poido usar o ordenador. Nos últimos días tiven que correxir polo móbil, co consiguiente dificultade e esforzo visual, aparte de gastar todos os meus datos para seguir os deberes e as clases dixitais".

La compañía Eurona, que suministra internet por satélite a fonsagradinos residentes en la zona rural, le contestó que la situación se debe a la avería en una antena, provocada por el temporal que se desató esa jornada en la provincia de Lugo. "Chamo case a diario, pero non fan a reparación", asegura Fernández Blanco, que reside en casa de su madre, que es la titular de la línea, en la parroquia de Lamas de Campos. La denunciante precisó que nunca vivió un hecho similar. "Temos avarías con certa frecuencia, a última delas en abril, pero non tardaban máis de dous días en arranxalas", afirmó.

Esta docente trasladó la situación al alcalde, Carlos López, que se comprometió a remitir un escrito a Eurona para darle a conocer las quejas de los usuarios y reclamar una solución. Esta empresa fue pionera en la cobertura de internet vía satélite en zonas rurales de Lugo.