Un profesor do CPI de Baralla, inmerso en escribir a historia universal

Fernando Rosales Naya dá aulas de Historia no CPI Luís Díaz Moreno de Baralla. E foi ese camiño da docencia o que o levou, en certa maneira, a acometer unha tarefa que de entrada xa sabía imposible, a de escribir a historia do mundo. Huyendo de Occidente é o nome que deu a cinco libros cos que quere tender un arco que vai dende os albores da humanidade ao tempo de hoxe. Agora mesmo está a piques de saír o terceiro volume, da man da editorial Bululú.

O título, en certa maneira, é provocador, "pois eu mesmo son occidental, e non podo fuxir completamente desta perspectiva", pero alomenos serve para pór a atención no lugar dende o que se escribe a historia, e no esforzo investigador para desprazar un único punto de vista. "Europa pensaba que dominaba o mundo, e así segue sendo", comenta.

Ese reto de mover os marcos motivou a Rosales dende a época universitaria, cando marchou a Sevilla para cursar a especialidade que non había en Compostela, a de Historia de América. Era precisamente a América precolombina a que máis lle interesaba, aínda que a universidade, naquela altura, estaba moito máis centrada na colonización española do continente.

Cando rematou os estudos preparou a oposición, e seguiu ordenando, completando apuntamentos dun e doutro tema, enchendo ocos nun e noutro lugar, "porque a formación universitaria non nos dá todas as ferramentas". Así foi como, ano tras ano, Fernando se converteu nunha desas persoas que lle dedican a vida ao estudo. Por outro lado, tivo o apoio da súa compañeira, quen o instou a publicar.

Así, o primeiro volume saíu no ano 2012, cos libros primeiro –das sociedades cazadoras e recolectoras á aparición da agricultura– e segundo –das sociedades agrícolas e gandeiras á aparición das cidades–. O volume segundo seguiu ao pouco tempo, no 2013, pois xa estaba preparado con anterioridade, e abrangue dende a cultura urbana ata a colonización de América. Agora está a piques de saír o seguinte, dende esa colonización ata a revolución industrial. "O quinto libro, se o chego a escribir, chegaría ata os nosos tempos", comenta.

Un enfoque materialista e relacional

O enfoque do traballo é materialista, que asume que as relacións económicas e a loita polo control dos medios de produción determinan o curso da historia. Porén, máis ca centrarse en historias nacionais, que moitas veces se presentan como compartimentos estancos, céntrase precisamente nas relacións, nos movementos que lle fan ver a cultura mesopotámica e exipcia na grega, na cristiá ou na xudía.

"A partir de aí tamén podemos cuestionar e revalorizar as influencias que se privilexiaron, como a grega, na súa medida, pois tivo moito de mito para afastar Europa dos pobos semitas e do norte de África". Tamén, por outro lado, céntrase nos procesos, dando importancia "a aqueles que cambiaron o curso da vida para toda a humanidade", comenta.

Comenta Fernando que "canto máis sabes, máis complexo se volve ordenar o coñecemento", e que de aí tamén veu o pulo de escribir, de aprender de novo a contar a historia. Iso tamén é algo que ensinar aos seus alumnos, a constatación de que a que a mesma historia non se corresponde co esquema narrativo ao que habitúan os manuais, cun principio, un medio, un fin, un heroe. Contalo todo e contalo ben é imposible, pero non está mal como horizonte.