A proba da videoasistencia a maiores de 65 chega a 30 veciños da Montaña

"A proba piloto do servizo de videoasistencia para maiores de 65 anos chegará "de xeito inminente" a 30 veciños da Montaña, que disporán de tablets configuradas para estar en contacto continuo coa súa axenda de contactos e cos traballadores sociais, achegaránselles servizos dixitais, ofreceránselles recordatorios de medicacións ou visitas ao médico e disporán dun amplo abano de posibilidades, desde audiolibros ata a radio, pasando por aplicacións que ofertan exercicios para unha vida máis saudable. Os usuarios recibirán os dispositivos, previsiblemente, en dúas semanas.

Este innovador plan, que inclúe un asistente de voz con intelixencia artificial que se está a desenvolver na Universidade de Vigo e que servirá para "a detección temperá de problemas de ansiedade, depresión ou de deterioración cognitiva, así que axudará á prevención de doenzas como o párkinson ou o alzhéimer", estenderase aos 14 municipios que integran o GDR Montes e Vales Orientais.

Foi presentado onte na Xornada de Emprego para Repoboar o Rural, que se celebrou na Fonsagrada e na que tamén se deron a coñecer os detalles de Aldeas Vivas, unha plataforma que reunirá a oferta e demanda dos recursos habitacionais da zona e oportunidades laborais, ademais de facilitar o asentamento de poboadores.

A xornada, organizada polo GDR e a Fegamp dentro do proxecto Territorio Intelixente, co apoio do Goberno, contou con numerosos asistentes. Foi inaugurada polo presidente da entidade e alcalde da Fonsagrada, Carlos López; o vogal da Comisión Executiva da Fegamp e rexedor de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández, e o delegado do Goberno, Pedro Blanco, quen felicitou aos organizadores por crear "espazos de reflexión e escoita de experiencias".

Oportunidades laborais

Tras a apertura do acto houbo dous faladoiros sobre as oportunidades de traballo. O primeiro estivo centrado no sector primario e agroalimentario e nel tomaron parte representantes de Obradoiros Compartidos, de Brión, Adegueiros do Navia e a IXP Terras do Navia, e o Sindicato Labrego Galego.

Logo houbo un segundo relatorio sobre as oportunidades laborais impulsadas desde o sector asociativo e público, que incluíu experiencias de Fademur, da fundación Terreo e da rede de coworkings da Deputación da Coruña.

Tomou o relevo Marco Antonio Fernández para falar do programa de mobilización de vivendas para aluguer da Xunta e fixo o propio o deputado Pablo Rivera, que salientou o compromiso do goberno provincial lugués por sacar adiante plans que fixen poboación, como os programas E Para Vivir... Lugo, Impulsa TIC ou Acelera Pemes. A cita pechouse cun xantar a base de produtos de Asgafon e unha visita á comuna de Ernes e ao proxecto Ribeira do Navia, en Negueira.