"É a primeira vez que repartimos esta grande alegría"

El bar Deporte, que tiene sus puertas abiertas en la calle Evaristo Correa Calderón, en Baralla, repartió el viernes la suerte más grande del sorteo de Navidad. El establecimiento vendió por máquina un décimo del número más preciado de la jornada, el 88.008. "É a primeira vez que repartimos este premio, esta grande alegría", comentaba Lola, la gerente del establecimiento.

Sin embargo, no es la única sorpresa que les llegó este año. En el mes de marzo el bar también vendió un boleto del Gordo de la Primitiva, agraciado con 179.886 euros. Lo curioso es que, en ninguno de los dos casos se sabe en qué manos cayó la suerte. "Non sabemos a quen lle puidemos vender o Gordo. Pode ser a un veciño da localidade como a unha das moitas persoas que veñen de paso, e quedan na área para as autocaravanas. Tampouco chegamos a saber nunca a quen lle tocara o Gordo da Primitiva. Encantaríanos compartir a alegría con esas persoas, pero o importante é que o desfruten", añade. El que sí que tuvo agraciado declarado fue el quinto premio que repartieron en el año 2015, de 6.000 euros.

En la comarca. El quinto premio volvió a caer, este año, en la comarca de A Montaña. Por primera vez el bar Xegunde, de Navia de Suarna, repartía esa alegría por un décimo vendido también por máquina. El agraciado todavía no se dejó caer por el establecimiento, pero intuyen que será alguien de la zona. "Estamos moi contentos de repartir algo de alegría, que boa falta fai", comentaba el viernes la regidora de este bar y restaurante naviego, Mari Carmen Fernández.

En ambos bares reconocen que la venta de lotería ha sido mucho mayor este año. Pero si algún lugar notó ese incremento fue la administración de loterías nº 1 de A Fonsagrada. La resaca del Gordo que repartió el año pasado nada más y nada menos que 180 millones de euros en la zona tuvo un efecto llamada. El despacho local tuvo que triplicar su pedido habitual y en los bares los números se agotaron un par de semanas antes del sorteo. Sin embargo, la suerte va por su cuenta, independientemente de la atención que se le preste. Así, la administración de A Fonsagrada repartió en este sorteo cerca de 200.000 euros, con premios que no superan los 120 euros por boleto.

"Non vamos desmerecer ningún premio, todo é de celebrar. Ademais, despois da alegría do ano pasado, non temos queixa ningunha", decían desde la administración. Uno de esos premios, curiosamente, fue el 88.002, cercano al número agraciado, del que repartieron 45.000 euros.

Cerca del segundo premio estuvieron también en la administración de loterías de Pedrafita do Cebreiro, pero con un 78.303 al que solo le correspondieron ya 100 euros por décimo. Entre reintegros de uno y otro número, esta administración regó la zona con medio millón de euros en estas fechas que hicieron que la comarca volviese a sonreír.