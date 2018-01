El presupuesto de Becerreá para el año 2018 rondará los 2,4 millones de euros

El Concello de Becerreá contará para el año 2018 con un presupuesto que asciende a unos 2,4 millones de euros. El pleno de la corporación dio luz verde por mayoría, aunque con los votos en contra del PP, a unas cuentas que contemplan un montante de 2.445.700 euros para ingresos y 2.317.806 euros para gastos, por lo que se prevé un superávit de más de 127.893 euros.



La partida reservada para inversiones reales asciende a más de 146.000 euros, aunque el alcalde, el socialista Manuel Martínez, avanza que "van resultar definitivamente máis, pois agardamos que no 2018 se repita a medida de permitir a Concellos saneados como o de Becerreá o emprego do superávit na realización de inversións". No obstante, las cuentas contemplan actuaciones tan importantes como la dotación de abastecimiento de agua al núcleo de Torallo (71.000 euros) y la mejora de caminos de titularidad municipal (más de 112.000 euros).



La mayoría del gasto del presupuesto se lo llevarán los capítulos de gastos de personal (1.030.870 euros) y corrientes (1.209.315 euros), ya que ambos suponen más de dos millones de euros.

Las cuentas reservan un montante de 150.000 euros como aportación municipal para la construcción de la residencia de mayores



En el apartado de transferencias de capital las cuentas reservan una partida de 150.000 euros como aportación municipal a la construcción y gestión por parte de la Diputación de Lugo de la residencia de la tercera edad.



En el capítulo de recaudación, las transferencias corrientes suman 1,4 millones; los impuestos directos, 550.000 euros; los indirectos 10.553 euros y la previsión de tasas y otros ingresos ascienden a 417.578 euros.



Además, los presupuestos para 2018 contemplan un montante global de más de 45.700 euros en subvenciones para una quincena de entidades. En concreto, se reservan 1.503 euros para el Ceip San Xoán y una cantidad similar para el instituto; la entidad socioeducativa Antonio Gandoy recibirá 1.200 euros; la asociación Chao de Sebes 500 euros para celebrar la IX Festa da Gaita; se conceden 600 euros para Son de Cores; otros 600 euros para la asociación vecinal Agüeira para celebrar la Festa do Emigrante y la asociación española contra el cáncer recibirá 800 euros.



En lo que se refiere a las entidades deportivas de la villa, la asociación Clube de Baloncesto recibirá 1.900 euros; la sociedad deportiva de Becerreá percibirá 5.000 euros para la participar en la liga 2017/2018 y 1.200 euros para el 8º torneo de alevines y benjamines; al club de gimnasia rítmica se le concede una ayuda de 1.500 euros; la entidad Ancares Becerreá recibe 1.000 euros; el Fútbol Clube Becerreá, 300 euros y el motoclub Enduro percibirá 2.000 euros.



"REALISTAS Y AUSTEROS". El regidor, Manuel Martínez, explicó que las cuentas son "moi realistas e austeras". "En Becerreá non inflamos os orzamentos con partidas doutras administracións e ademais adaptámonos aos gastos reais do noso Concello". Por su parte, el portavoz popular, Miguel Cela, señaló que rechazó las cuentas porque considera que "o apartado de inversións é moi escaso e un Concello como o de Becerreá debe de ser máis ambicioso".