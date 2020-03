David Vilares: "Presenteime a modelo curvy e acabei sendo Míster Lugo"

Descubrió por casualidad que le apasionaba la moda. Un anuncio en internet, que decía Se busca modelo curvy, animó a David Vilares a sacarse un par de fotos y enviarlas por correo sin saber muy bien lo que significaba ese término. A la agencia les gustó y lo llamaron para una entrevista. "O primeiro que me dixeron foi: David, curvy significa modelo de tallas grandes feminino, cremos que non entras no perfil", comenta entre risas el joven, cuyo desparpajo encandiló a la agencia Mayve Models de A Coruña, que lo seleccionó, y de la que es integrante desde hace ya dos años.

Pese a sus inicios accidentados, este joven de 23 años natural de Cadoalla (Becerreá) será el representante de la provincia de Lugo en el certamen Mister International España 2020 que se celebrará del 7 al 14 de junio en Oropesa del Mar y Marina D'Or (Castellón).

"Miña nai díxome que fixera o que quixera pero cos pés na terra. Pensaba que me ía facer famoso ou algo"

Ojos oscuros, tez morena, 1,84 de altura, mirada profunda, rasgos marcados... pero David es mucho más que un físico, es pura personalidad. Se define como una joven familiar, orgulloso de sus orígenes y polifacético. Para este lucense la belleza es algo secundario. "Eu ante todo son David de Cadoalla. Participar neste certame faime moita ilusión por ser o representante da miña provincia e por levar o nome do meu pobo. Pero non me creo o máis guapo de Lugo nin moito menos. Tiven a sorte de que me escolleron e nada máis", indica modestamente Vilares, que señala que a quien primero avisó fue a su madre, que le dio un sabio consejo. "Díxome: Bueno, fai o que queiras pero cos pés na terra, e a min que me deixen tranquila. Pensaba que me ía facer famoso ou algo", bromea.

En la agencia Mayve Models, David ha aprendido a posar, a caminar por la pasarela, se forma en cursos de nutrición, participa en campañas publicitarias, pero asegura que el físico no es algo que le obsesione. "Eu sempre digo que temos boa xenética familiar. Non pisei nunca un ximnasio, só fago algúns exercicios de vez en cando, gústame correr e, sobre todo traballo na casa facendo de todo, desde cargar un remolque de leña ao que me manden".

"Non pisei nunca un ximnasio, gústame correr e sobre todo traballo na casa facendo de todo"

El joven tendrá que realizar varias pruebas. "Polo momento estou intentando proxectarme nas redes sociais. Vou ir sen presión, a disfrutar da experiencia e coa alegría de que terei unha historia para contarlle ao meu sobriño".

Licenciado en Sociología, a David le apasiona leer, cantar y presentarse a cástings de interpretación. Así, ha participado en series de la TVG como A estiba o en programas de radio como Pensando en ti. Además le encanta tocar la gaita, arte que aprendió en la asociación becerrega Son de Cores. Gane o no el próximo mes de junio, este veinteañero asegura que la vida no le cambiará, pues seguirá siendo "David de Cadoalla, o de sempre".