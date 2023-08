La presencia del oso en Os Ancares se evidencia con un nuevo avistamiento

Un vecino de la parroquia cervantega de Vilarello fue testigo del avistamiento de un ejemplar de oso pardo caminando por una carretera en la mañana del martes. Este hecho evidencia la presencia de este animal en la zona de Os Ancares, algo cada vez más habitual debido al aumento en el número de ejemplares.

El episodio tuvo lugar alrededor del mediodía, cuando el vecino se encontraba dando un paseo por la zona. El animal fue captado por la cámara mientras recorría varios metros tranquilamente para después volver a su entorno natural. El ejemplar, en un comportamiento casi humano, transitaba por la carretera -frecuentada por vehículos- como si fuera un vecino más.

El vídeo fue compartido a través de la cuenta de Facebook Vilarello de Donís Cervantes y las reacciones de los asombrados internautas no se hicieron esperar, manifestándose mediante el botón de Me gusta y expresando una diversidad de comentarios. "Escapouche a mascota", escribió un bromista a otro usuario. "Ten pinta de facer o Camiño", señaló otro.

Según declaraciones de Protección Civil de Cervantes, este avistamiento no constituye la primera ocasión en la que se ha registrado la presencia de un ejemplar de esta especie en el municipio durante los pasados años, añadiendo que "nos últimos días viron un na zona de Vilanova", explicó Miguel, voluntario de este servicio.

La realidad es que la presencia de osos pardos en las montañas de Os Ancares y O Courel se torna cada vez "menos excepcional", según explicó Fernando Ballesteros, coordinador de proyectos en la Fundación Oso Pardo (FOP), a este medio en mayo de 2022. De hecho, los expertos indican que el oso continúa expandiendo su territorio hacia la región gallega.

Óscar Rivas, de la Asociación Galega de Custodia do Territorio, aclaró que "en Galicia non temos constancia da presenza de femias reprodutoras". La única conocida habitaba en la zona leonesa de Os Ancares. Sin embargo, numerosos machos jóvenes se aventuran en otras áreas como parte de su exploración, llegando, incluso, a zonas frecuentadas por humanos en búsqueda de comida.

"A poboación está aumentando e algún exemplar achégase de máis", señaló el experto. Esta situación podría suponer un problema, especialmente para los apicultores locales. Sin embargo, la coexistencia es viable si se implementan las medidas adecuadas, como la instalación de cercas o pastores eléctricos solares.

Los datos que maneja la Fundación Oso Pardo contabilizan el número total de individuos detectados en el territorio gallego. Óscar Rivas afirmó tener conocimiento de la presencia de entre nueve y once ejemplares distintos, a pesar de que el censo estima en aproximadamente siete osos la población de esta especie en la comunidad. Aunque Os Ancares ostenta el mayor número, O Courel y algunas áreas de A Fonsagrada y Negueira de Muñiz también han sido testigos de la presencia de este magnífico animal.

Consejos

Cómo actuar ante la presencia de osos

En caso de avistar osos a distancia es esencial no perturbarlos mediante gritos ni lanzándoles objetos. En caso de estar cerca del animal, es importante hablar en un tono suave. Se recomienda evitar correr o gritar, ya que esto podría hacer que el animal se sienta intimidado y actúe en su defensa. Si el oso se pone en posición vertical, no hay motivo para alarma, ya que esto no indica agresión. En caso de ir acompañado de perros, lo mejor es mantenerlos atados en todo momento.

En coche

Si el oso se encuentra en una carretera, como el ejemplar captado en Cervantes, es aconsejable detener completamente el vehículo y aguardar a que el animal se retire.

Vía de escape y crías

Si el animal cuenta con una vía de escape, siempre optará por huir. Además, hay que poner especial atención a una madre cuando está con sus crías, ya que la osa podría atacar para protegerlas.

Sin víctimas

Según los datos, en España se produjeron en torno a diez ataques de osos a personas desde que hay registros. Sin embargo, nunca hubo que lamentar víctimas mortales.



✉ Suscríbete gratis a nuestra newsletter y recibe cada mañana

una selección de noticias destacadas de Lugo