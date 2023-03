Preocupación en Baralla por dos nuevos robos en sendos bares de la localidad

Al menos cuatro robos en distintos establecimientos de Baralla en solo 15 días han conseguido que se respire cierta preocupación entre vecinos y empresarios de la localidad.

Los dos últimos ocurrieron a principios de esta semana, de madrugada, cuando los ladrones accedieron a dos bares sitos en la Nacional 6 a su paso por el centro, en la Rúa Evaristo Correa Calderón. Ambos se suman a los que se registraron en la noche del pasado 14 de febrero en una farmacia de la misma calle, donde además de acceder a su interior consiguieron llevarse botín, y en una clínica dental situada encima de la botica.

En los casos más recientes, el objetivo de los autores fueron sendos locales hosteleros de los que se llevaron la recaudación de las máquinas tragaperras, sin llegar a provocar cuantiosos daños materiales más allá de los causados en los bombines de las puertas de entrada al forzarlas. En el Deporte, su propietario asegura que los cacos, que se colaron en su bar poco antes de las 4.00 horas, no estuvieron "máis dun minuto" dentro: "Non puxeron os pés fóra da zona da máquina comecartos", dice, de donde sustrajeron unos 400 euros según las primeras estimaciones. La víctima relata además que se enteró de lo ocurrido a través de una llamada de la Guardia Civil a eso de las 7.00.

Los agentes se habían personado justo antes en otro bar, en el Tantotén, después de que una de las empleadas viera a su llegada la puerta y las rejas abiertas. Allí, los ladrones también se limitaron a arrasar con el botín de la tragaperras, cuya cuantía se desconoce. Aunque disponen de alarmas no llegaron a saltar, presumiblemente por el uso de algún inhibidor.

Al conocer lo acontecido, la Benemérita procedió a sondear otros posibles casos, dando con el Deporte, cuya puerta no estaba cerrada pese a que faltaban horas para su apertura. Los responsables de los dos locales, que ya habían sufrido robos anteriormente, interpusieron sendas denuncias. "A preocupación tela todos os días porque sabes que van acabar entrando", apostillaban desde el Deporte, mientras que desde el Tantotén sostenían que "xa había tempo que non entraban, así que a ver se non continúan".

En este sentido, responsables de otros negocios de la zona constataron que dos individuos, ataviados con fundas y pasamontañas, se dedicaron a curiosear qué había en el interior de varios locales, tales como bares o estancos, sin siquiera tratar de acceder. Fue la misma noche de los dos últimos robos, sobre las 3.00 horas.