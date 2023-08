Premio para A Carqueixa por apostar pola paridade e venda directa desde Os Ancares

O Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación vén de facer público o nome dos gañadores dos Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales, entre os que se atopa a cooperativa A Carqueixa, con sede nos Ancares, na categoría do sector agrario. A súa aposta pola paridade de xénero desde A Montaña e o impulso á comercialización de produtos propios, entre eles a carne de Ternera Gallega Suprema e os pratos elaborados, fixéronos merecentes de alzarse coa medalla de prata. Tanto é así que desde o Goberno destacaron da Carqueixa o ser a "única cooperativa y una de las pocas empresas que comercializa Suprema por internet".

O primeiro posto, pola súa parte, foi para L'Albeitar SC, unha granxa familiar de ciclo pechado porcino que logrou acabar co uso metafiláctico dos antibióticos, reducir as emisións de amoníaco e eliminar o uso de fertilizantes. Está situada en Guaso (Huesca), mentres que o terceiro premio foi para Sora, en Barcelona, onde María Mercè Oms Molist impulsa o seu proxecto Casanova, unha explotación que combina a gandaría extensiva e ecolóxica de vacas de carne coa residencia de cabalos non produtivos.

O 43% dos cooperativistas son mulleres e o seu consello reitor é paritario

No caso da Carqueixa, o 43% dos seus cooperativistas -máis de 200 en total- son mulleres, e desde hai un ano o consello reitor é totalmente paritario. Así o indica o xerente do colectivo, Román Sánchez, que recoñece que esta aspiración veu da necesidade de "cambiar vellas dinámicas" e para "intentar visibilizar o traballo que fan as mulleres do rural, que sofren dobre discriminación: por ser mulleres e por ser do rural".

"Un premio é unha responsabilidade, pero tamén anima a pelexar por seguir favorecendo que a xente quede en Cervantes, en Navia, nos Ancares, e que as mulleres e as nenas vexan que aquí hai oportunidades", sostén Sánchez.

O obxectivo actual é unificar os dous postos da Praza de Abastos e dimensionar a comercialización de pratos elaborados a través da web

Para iso, hai catro anos apostaron por comezar a vender lotes de produtos por internet, xa que "sabiamos a calidade que tiña a nosa carne" e a idea era ter "unha marca diferenciada", e agora contan con dous postos de carnicería na Praza de Abastos de Lugo, que pretenden unir, venden directamente a Inditex e buscan xa dimensionar a venda de pratos elaborados a través da web. Así, Román Sánchez avanza que a mirada da Carqueixa está posta na antiga escola cervantega de Donís, onde nun futuro tratarán de instalar as cociñas das que saen as mellores receitas da Montaña para todo o país, e que actualmente se elaboran no bar Xegunde de Navia de Suarna e no restaurante Campa da Braña de Cervantes.

"Desde a cooperativa sempre se deu para adiante a unha marca propia, pero sempre con recursos propios. Agora vemos que funciona, así que seguiremos traballando, cos pés na terra e cos obxectivos claros: fixar poboación nos Ancares", conclúe Sánchez.

Premios tamén para Ángela Molina ou a Aula Sostible do Freixo

Os XIV Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales recoñeceron cun galardón honorífico a traxectoria "vinculada al medio rural" da actriz Ángela Molina.



Pesca e comunicación

No sector pesqueiro e acuícola, os gañadores foron a asociación Itsas Gela Aula de Mar, a Aula Sostible do Freixo, coordinada polas mulleres do Seo Fisterra-Ría de Muros Noia, e o bar Rodi de Fuendelajón, en Zaragoza.

En comunicación gañaron o programa Yo soy rural, o pódcast Pógcar de la Repera e a plataforma MAR.