Sin premio, pero sin ahorrar alegría

Año de nieves, año de bienes. El equipo de la película As Neves, que estos días se está rodando en el municipio, exclamaba el jueves: "Os bienes xa os temos, agora, que veñan as neves". Todos ellos compraron varios décimos estos días, pero esquivaron el Gordo, como tantos vecinos de la zona.

Eso sí, la alegría es gratuita, y hubo quien celebró el premio como si lo tuviese en el bolsillo. Que se lo digan al grupo de amigas que vino desde Santalla de Oscos, como de costumbre, a comer a la localidad. Si alguien lanzase una visual al Cantábrico en busca de agraciados, seguro que la mirada caía en su mesa. Pero no. "Onde está a xente? Nós cáseque vimos hoxe aquí a festexar a sorte deste lugar ao que tanto queremos, e non atopamos case a ninguén!", comentaban, taza en mano.

¿Tendrá razón Bolaño, del Cantábrico, y esto de la lotería no será solo bueno? "Quen vos ía servir hoxe a comida se nos chega a tocar a nós?", pregunta. "Teño medo de que algún negocio peche a porta", indica, y mientras sirve el menú habla de estadísticas, y de que si la ruina llegó a más de un agraciado. "Pero vostede comprou, non si?", le preguntan. "Pois si, un décimo para cada empregado", dice, quien hace de su queja retranca y estilo.

Quien muestra saber qué es importante en la vida, quien transparenta esa sabiduría que, para quien le conoce, le caracteriza, es Antonio Fernández, de A Proba de Burón. "Achegueime ata aquí porque pensei que me tocara, pero confundín os números finais", cuenta, sin afectación ninguna y con calma. "Que me vai importar? Isto non é tan importante", dice, y sonríe.

Lo de Víctor Lombardía, de Protección Civil, también es bien curioso. "Eu non sei se me tocou aínda", decía, mientras celebraba el décimo de Mar Fernández en el bar Demetrio, porque algún cero guardaba en un décimo en casa. "Ver a cara desta rapaza así faime ben feliz. É o que ten a alegría, que é transparente, e podes disfrutala polos outros", comentaba. Y al final, ese fue su único premio.

Compartir la fiesta que se respiraba al abrir la puerta de O Figueiro también era el propósito de tres habituales del bar, María del Carmen, Pepe y Paco. Sentados en una mesa, consumición en mano, llevaban la cuenta de los premiados que habían pasado ya por el local a lo largo de la mañana: "Xa van cinco ou seis, pero lévano con tranquilidade, son xente que ten cabeciña", decían tres vecinos que brindaban "polos amigos aos que lles tocou". Sabían de unos cuantos.

Y para festejar "polos outros, que por nós xa festexaron" estaba Ángel Gegunde, un joven al que en 2019 le sonrió la suerte con un décimo agraciado con el segundo premio de la lotería de Navidad. Ahora esquivó el Gordo, pero no la celebración. "Hoxe é por eles e mañá é por nós", agregaba un amigo entre risas.

Quien también esquivó el primer premio, con casi 140 kilómetros por medio, fue Florentino Rodríguez y su hija Sandra. "Vivo en O Temple, en Cambre, y justo debajo de mi casa cayó el Gordo, en El Gaucho Díaz", comentaba Sandra mientras su padre se hacía con lotería de Reyes, para compartir y por probar suerte, porque llegaron a A Fonsagrada y allí se enteraron de que parte del primer premio los había perseguido.