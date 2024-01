El PP tilda "de pelotazo inmobiliario" la adquisición del castillo de Doiras

El grupo provincial del PP manifestó este jueves su indignación por la partida de 900.000 euros que la Diputación destina, a través de un convenio con el Concello de Cervantes, a la compra del castillo de Doiras. Recuerda que esa cuantía irá a parar a la fundación Xosé Soto de Fión, dueña de la fortaleza y estrechamente vinculada al presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil y cargo socialista, José Antonio Quiroga. Los populares tildan así esta operación de "pelotazo inmobiliario".

El portavoz del PP, José Antonio Ameijide, visitó este jueves el entorno del fortín de Doiras acompañado por los diputados Carmen José López y Jesús Núñez, y el edil del PP cervantego, Óscar Fernández. Allí manifestaron la necesidad de saber "a finalidade para a que foi adquirido este ben", y aunque aseguran que celebran que se protejan los bienes patrimoniales de la provincia y se vele por su conservación, "cremos que se debe aclarar o que se vai facer con este inmoble, tendo en conta que o seu uso por parte do Concello de Cervantes só está condicionado cinco anos desde a finalización do convenio", por lo que "non está garantido" lo que se hará luego con él.

Los populares recuerdan además que la fundación Xosé Soto de Fión recibió "máis de 400.000 euros" en ayudas de la Diputación

Desde el PP, además de poner el foco en la cuantiosa suma de dinero que dos administraciones lideradas por gobiernos socialistas entregarán a un colectivo ligado a la misma formación política, subrayan el incremento "exponencial" del valor de la fortaleza. La adquirió en 2001 la fundación, cuando "manifestaba que investira 420.000 euros entre a rehabilitación do ecomuseo Arxeriz, tamén da súa propiedade, e a compra do castelo", recuerdan, y ahora se prevé pagar 960.000 euros por la fortificación medieval —60.000 los pone el Concello—. La entidad Xosé Soto de Fión la adquirió en ruinas y ahora se encuentra en un estado aceptable de conservación, según indicó el Concello.

En este punto los populares también denuncian las subvenciones que la fundación recibió de la Diputación para el mantenimiento y rehabilitación del castillo y para el ecomuseo. Ascienden, dicen, a más de 400.000 euros. Una de ellas data de 2012, cuando el gobierno provincial destinó "33.000 euros" que fueron a parar a Arxeriz, y otras se corresponden con 2020 y 2021, por valor de "95.000 euros", que en este caso fueron para Doiras. Y señalan además a José Ramón Gómez Besteiro, al considerar que esta compra sirve para «intentar pagar favores e calmar as augas por orde do candidato socialista á Xunta de Galicia».