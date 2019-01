El PP polemiza con Protección Civil de Cervantes a causa de las nuevas altas

El PP de Cervantes polemizó este miércoles con la agrupación de Protección Civil de Cervantes a causa de las nuevas altas. El portavoz popular, Javier Santín, criticó que hace varios meses que él mismo y otros vecinos solicitaron adherise a la entidad y aún no obtuvieron respuesta, pues según dice, "hai un complot entre o alcalde e o presidente da asociación para retrasar as novas altas". "Non se realizou ningún trámite e púxose de escusa que se teñen que levar a unha asamblea", indicó.



Desde el cuerpo desmintieron esta acusación y denunciaron la intención del popular de politizar la agrupación. "Recibimos moitas solicitudes, a maioría orientadas cara unha cor política. demais, algúns interesados tiñan un concepto erróneo da formación, pois pensaban que era un traballo remunerado. Por iso decidimos levar o tema á asamblea", explica el responsable, Miguel González, quien recalca que la cantidad de altas que les llegaron era tan elevada que duplicaría el número de miembros actual .

FORMACIÓN APOLÍTICA. "Somos unha agrupación recente cun orzamento limitado, moitos aínda non temos o equipamento necesario, e é compricado manexar tantas incorporacións xuntas". Desde la entidad aseguran que "estamos encantados de que se sume quen queira, sempre e cando non se intente levar polo terreo político". Precisan que ellos son voluntarios, no pertenecen a ningún partido, y crearon la asociación hace año y medio "coa única intención de axudar de xeito altruista aos nosos veciños".