O PP esixe desbloquear o polígono da Fonsagrada, anunciado "hai 15 anos"

O voceiro do grupo provincial do PP, Antonio Ameijide, acompañado polo líder popular na Fonsagrada, Bernardo Niño, visitou este mércores a zona na que estaba prevista a instalación do polígono industrial da Fonsagrada, un proxecto que esixen que se poña en marcha.

"A día de hoxe non hai nada, só silvas e maleza", apuntou Ameijide, ao tempo que lembrou que foi o expresidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, quen en 2009 anunciaba un investimento de 2,5 millóns de euros.

O popular lembra que esta dotación tramitábase a través da extinta Suplusa, polo que é o goberno provincial o que ten o deber de desbloqueala. A maiores, engade, "o 10 de marzo de 2023, en xunta de goberno, aprobouse o convenio de cooperación entre a Deputación e o Concello da Fonsagrada para colaborar na urbanización do polígono", polo que o primeiro dos organismos aportaría o 90% do financiamento, 2.431.786,50 euros, mentres que o municipio achegaría 270.198,50 euros, pero "un ano despois, nada de nada".

Ameijide tamén recordou os "nulos avances" en canto ao polígono de Castroverde.